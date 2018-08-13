Sincan Kapalı’ya nakledildi
KIRIKKALE Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, dün sabah saat 05.00 sıralarında Ankara’daki Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. 15 Temmuz 2017’de Bolu’dan Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi’ne gönderilen Çakıcı, daha sonra Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedaviye alınmıştı.
ÇAKICI’NIN 17 ADAMINA GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun’un yürüttüğü soruşturma kapsamında Alaattin Çakıcı’nın adamlarına yönelik operasyon başlatıldı. Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kırıkkale ve Ankara’da çok sayıda adrese baskın yaptı. Çakıcı’nın avukatının da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Çakıcı’nın adamlarının Kırıkkale’de ev tuttukları, burada işadamı ve esnafa baskı uygulayarak haraç topladıkları iddia edildi.
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