‘Simit atma’ tartışması
KADIKÖY Anadolu Lisesi’ne (KAL) yeni başlayan öğrencilere ‘hoş geldin merasiminde’ diğer öğrencilerin ‘simit atması’ ile ilgili inceleme başlatılması tartışma yarattı.
HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, uygulamanın okulun ‘Martı’ adını verdiği bir ritüeli olduğunu belirterek, inceleme başlatılmasına tepki gösterdi.
Kerestecioğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde şunları söyledi:
“Öğrenciler sosyal medyada bazı gruplar tarafından haksızca hedef alındı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı. Türkiye’nin köklü okulları arasındaki lise, kendine özgü geleneğiyle başarılı öğrenciler yetiştiriyor. Martı da sembolleri. Okula yeni başlayanlara yaşça büyük öğrenciler farklı ritüeller sergiliyor. ‘Her KAL öğrencisi bir martıdır ve eski martılar yeni martıları okulun ilk günü bayat simit atarak karşılar. Sonra onları gerçek martılara, kedilere ve köpeklere verirler.’ Bu gibi ritüeller, öğrenci ve mezunların çabaları, okulun geleneğinden haberdar olmayan yeni müdürlerin atanarak yönetimin değiştirilmesine rağmen okulu bir arada tutabildi. Richard Bach’ın ‘Martı’ romanını okuyarak büyüyen öğrencilerin bu özgürlükçü geleneğin asıl sahipleri oldukları açıktır.
ÖĞRENCİLER HEDEF GÖSTERİLMEDİ
- Bakan Selçuk, önergeye İstanbul Valiliği’nden alınan şu yazıyla yanıt verdi: “Öğrencilere yönelik herhangi bir işlem yapılması ya da hedef gösterilmesi söz konusu değil. Valilik oluruyla maarif müfettişlerince inceleme başlatıldı. Bunun sonucunda rapor hazırlandı. Toplumumuzun ‘nimet’ ve ‘ekmek’ kavramlarıyla ilgili algısı ve duyarlılığı göz önüne alınarak konunun inceleneceği duyuruldu. Okul müdürü hakkında disiplin yönünden Devlet Memurları Kanunu kapsamında ‘Kınama’ cezasıyla tecziye edildi. İdari ve mali herhangi bir teklif getirilmedi.”
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