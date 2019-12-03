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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA  
03.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Simit atma’ tartışması

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
‘Simit atma’ tartışması

KADIKÖY Anadolu Lisesi’ne (KAL) yeni başlayan öğrencilere ‘hoş geldin merasiminde’ diğer öğrencilerin ‘simit atması’ ile ilgili inceleme başlatılması tartışma yarattı.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, uygulamanın okulun ‘Martı’ adını verdiği bir ritüeli olduğunu belirterek, inceleme başlatılmasına tepki gösterdi.

Kerestecioğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde şunları söyledi:

‘Simit atma’ tartışması

“Öğrenciler sosyal medyada bazı gruplar tarafından haksızca hedef alındı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı. Türkiye’nin köklü okulları arasındaki lise, kendine özgü geleneğiyle başarılı öğrenciler yetiştiriyor. Martı da sembolleri. Okula yeni başlayanlara yaşça büyük öğrenciler farklı ritüeller sergiliyor. ‘Her KAL öğrencisi bir martıdır ve eski martılar yeni martıları okulun ilk günü bayat simit atarak karşılar. Sonra onları gerçek martılara, kedilere ve köpeklere verirler.’ Bu gibi ritüeller, öğrenci ve mezunların çabaları, okulun geleneğinden haberdar olmayan yeni müdürlerin atanarak yönetimin değiştirilmesine rağmen okulu bir arada tutabildi. Richard Bach’ın ‘Martı’ romanını okuyarak büyüyen öğrencilerin bu özgürlükçü geleneğin asıl sahipleri oldukları açıktır.

ÖĞRENCİLER HEDEF GÖSTERİLMEDİ

- Bakan Selçuk, önergeye İstanbul Valiliği’nden alınan şu yazıyla yanıt verdi: “Öğrencilere yönelik herhangi bir işlem yapılması ya da hedef gösterilmesi söz konusu değil. Valilik oluruyla maarif müfettişlerince inceleme başlatıldı. Bunun sonucunda rapor hazırlandı. Toplumumuzun ‘nimet’ ve ‘ekmek’ kavramlarıyla ilgili algısı ve duyarlılığı göz önüne alınarak konunun inceleneceği duyuruldu. Okul müdürü hakkında disiplin yönünden Devlet Memurları Kanunu kapsamında ‘Kınama’ cezasıyla tecziye edildi. İdari ve mali herhangi bir teklif getirilmedi.”

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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