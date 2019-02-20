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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
20.02.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Şimdi Interpol peşinde! Cinayette korkunç ayrıntılar

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KONYA'da çiftlik evinde pompalı tüfekle öldürülen anne ve 2 çocuğunun, çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu Abdullah Kudusi'nin (28) eşi Shakila (37) ile oğlu Navid (8) ve kızı Maryam Kudusi (3) olduğu belirlendi. Eşi ve iki çocuğunu öldürdüğü üzerinde durulan Abdullah Kudusi'nin olayın ardından taksiyle Ankara'ya, buradan da Kırıkkale'ye gittiği tespit edildi. Mülteci statüsünde olan Kudusi'nin yakalanması için 81 ilin emniyet müdürlükleri ile Uluslararası Polis Teşkilatı'na (Interpol) dosyasının gönderildiği, 'Kırımız' bültenle aranması için de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığı belirtildi.

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  • Şimdi Interpol peşinde
  • Şimdi Interpol peşinde
  • Şimdi Interpol peşinde
  • Şimdi Interpol peşinde
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Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde çiftliği olan Hüseyin Çubukçu, geçen yıl Kasım ayında hayvanlarının bakımı ve çobanlığını yapmak için Afganistan uyruklu 2 çocuklu aileyi işe aldı. Kendisi Şanlıurfa'da olduğu için çobana telefonla ulaşamayan Çubukçu, 27 Ocak günü akşam saatlerinde arkadaşı Davut D.'yi arayarak, aileye ulaşamadığını ve çiftliğe bakmasını istedi. Bunun üzerine çiftliğe giden Davut D., ailenin kaldığı evin kapısının açık olduğunu fark etti.

EV KAN GÖLÜNE DÖNMÜŞ

İçeri girdiğinde duvar ve kapıların kanlar içinde olduğunu gören Davut D., Afgan kadını oturma odasında, iki çocuğu da banyoda kanlar içinde görünce dehşete düştü. Yaşadığı şokun ardından Davut D., polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen polis, yaptığı incelemede anne ve 2 çocuğunun pompalı tüfekle başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi.

İKİ KARDEŞ EL ELE TUTUŞMUŞ OLARAK BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, anne ve çocukların bir gün önce öldürüldüğünü belirledi. İki kardeşin cesetlerinin el ele tutuşmuş halde bulunduğu belirtildi. Evde arama yapan polis, Afgan aileyle ilgili hiçbir belge ve kimliği ulaşamazken, kadının valizinde çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafını buldu.  

TAKSİYLE ANKARA'YA GİTMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevresinde 'Mehmet' olarak bilinen çoban evde bulunamayınca, eşi ve çocuklarını kendisinin öldürmüş olabileceği üzerine soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Çobanın yakalanması için özel ekip kuruldu. Özel ekip, çobanın eşkaline uyan kişinin şehirlerarası otobüs terminalindeki bir taksiyle 600 lira karşılığında Ankara'ya gittiğini belirledi.

3 İLDE 700 KAMERA İZLENDİ 

Ankara'ya giden ekip, çobanın taksiden indiği yerden itibaren 700 Mobese ve güvenlik kamerasının kaydını inceledi. Cep telefonu kullanmadığı tespit edilen çobanın, güvenlik kameralarını fark ettiğinde ise yüzünü gizlediği belirlendi. Şüphelinin üzerindeki kanlı elbiseleri ise çöpe attığı saptandı. Bir mağazadan kıyafet alırken güvenlik kameralarına yansıyan çobanın, daha sonra yine bir taksiyle Kırıkkale'ye geçtiği tespit edildi. Kırıkkale'de bir gece kendi ülkesinin vatandaşı olan ailenin evinde kaldığı belirlenen çoban, daha sonra oradan ayrılarak izini kaybettirdi.

HASTANE KAYITLARINDAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ 

Polis, çoban ve ailesinin kimliğini belirleyebilmek için adeta iğneyle kuzu kazdı. Polis, Konya'da yaşayan Afganistanlı aileleri tek tek inceledi, ancak bir ize ulaşamadı. Polis ekipleri çobanın, daha önce trafik kazası geçiren oğlunu hastaneye götürdüğünü saptadı. Bunun üzerine hastane kayıtlarını inceleyen polis, çobanın Abdullah Kudusi olduğunu belirledi. Kudusi'nin Afganistan'ın Kunduz kenti nüfusuna kayıtlı olduğu, öldürülen eşinin Shakila, çocuklarının ise Navid ve Maryam Kudusi olduğu tespit edildi. 

Kudusi'nin ailesiyle birlikte 2016 yılında Türkiye'ye giriş yaptığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Konya’ya gönderildiği saptandı. Ailenin, Konya başta olmak üzere birçok ilde yaşadığı, ancak Göç İdaresi Müdürlüğü'ne giderek kayıt yaptırmadığı ortaya çıktı.

INTERPOL DE ARAYACAK 

Konya Emniyet Müdürlüğü, Abdullah Kudusi’nin kimlik bilgileri ile fotoğraflarını 81 ilin emniyet müdürlüklerine, sınır dışına kaçma ihtimaline karşın hudut kapıları ve havalimanlarına gönderdi. İnterpol'e de dosyası gönderilen çobanın 'Kırımız' bültenle aranması için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı. 

TAKSİCİYE PARA CEZASI UYGULANDI

Bu arada, Abdullah Kudusi'yi, bulunduğu ilden başka bir ile giderken Valilik’ten alması gereken seyahat belgesi olmadan Ankara’ya götüren ticari taksi sürücüsüne bin 415 lira para cezası  uygulandığı öğrenildi. 

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