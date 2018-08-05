Ağva'da kaybolan Berrak'tan kötü haber
Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı.
Olay, Şile Ağva’da bulunan bir plajda dün saat 09.30 sıralarında meydana gelmişti. 11 yaşındaki Berrak Subaşı, amcası ve kuzeniyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kaybolmuş, olay yerine çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilmişti.
Ancak denizin dalgalı olması nedeniyle bir süre sonra arama çalışmaları durdurulmuştu. Yapılan arama çalışmalarında Subaşı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
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