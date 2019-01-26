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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)
26.01.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Silahıyla böyle geldi, nasıl kaçacağını şaşırdı

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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kuyumcu Hüseyin Yusuf Bayrak, dükkanını soymak isteyen tabancalı ve kar maskeli şüpheliyi sopayla kovaladı. Kaçarken ateş eden şüphelinin silahından çıkan mermilerden biri, seyyar arabasıyla mısır satan Yılmaz Demirsıkan'ın (60) bacağına isabet etti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, Edremit ilçesi Kuyumcular Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcuya giren kar maskeli şüpheli, elindeki silahı iş yeri sahibi Hüseyin Yusuf Bayrak'a doğrultarak, altınları vermesini istedi. Tezgahın altına eğilerek buradaki sopayı alan Bayrak, şüpheliye doğru hamle yaptı. Korkarak iş yerinden çıkan şüpheliyi, çevredekiler yakalayıp, etkisiz hale getirmek istedi. Panikle kaçan şüpheli, geriye doğru ateş etti. Şüphelinin rastgele açtığı ateşte, mermilerden biri sokakta seyyar arabayla mısır satan Yılmaz Demirsıkan'ın sağ bacağına isabet etti. Şüpheli kaçarken, yaralanan Demirsıkan olay yerine çağrılan ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

'SOPAYLA KOŞTURDUK'

Soygun girişimi sırasında kuyumcunun yakınında arkadaşlarıyla sohbet ettiğini belirten Mürsel Demirci, "Kar maskeli soyguncuyu dükkandan çıkarken görünce biz de koşturduk. Peşinden koşmamız üzerine ateş açtı. Mermi Yılmaz amcaya geldi" dedi.

'KIL PAYI KURTULDUM'

Kuyumcuya yaklaşık 60 metre uzaklıkta başka bir iş yerinin önünde duran esnaf Kadir Şahin ise mermilerden son anda kurtulduğunu belirterek, "Mermi sesini duyunca olay yerine doğru baktım. 'Çın' diye bir metal levhaya çarpıp, elyaf poşetine girdi. Kıl payı kurtuldum" diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı, kar maskeli şüphelinin kaçtığı güzergahtaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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