Şikayetçi kalmadı ama hakim ısrarlı

Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi 11.’inci sınıf öğrencisi Julia Inanch, 5 Şubat’ta arkadaşı L.H.C. ile okul çıkışı Bakırköy sahil yolunda otostop yaparak bir otomobile bindi. Furkan Toker’in kullandığı otomobil sahil yolunda, Ömer Karadağ’ın kullandığı otomobille yarışıp makas atarak ilerleliyordu.



Furkan Toker’in kullandığı otomobil bir taksiye arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, Ömer Karadağ’ın aracına da çarptıktan sonra yolun ortasındaki bariyerlere çarpıp yan döndü. Otomobilin açılan kapısından dışarı savrularak asfalta düşen Julia Inanch hayatını kaybetti. L.H.C. ise yaralandı.

Tutuklanan Furkan Toker ve Ömer Karadağ hakkında “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma”, “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma”, “Basit yaralama” suçlarından 25,5 yıl hapis cezası istendi. Ömer Karadağ tahliye edildi.

Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya müştekiler katılmadı. Duruşmada, Julia Inanch’ın annesi müşteki Elena Inanch ve olayda yaralanan sınıf arkadaşı L.H.C’nin sanık Furkan Toker hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilekçeleri okundu. Elena Inanch, Ömer Karadağ hakkındaki şikayetinden vazgeçmedi.

Hakim, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nde gönderilen raporu okudu. Raporda sürücü Furkan Toker’in olayda yola gereken dikkati vermediği, mahal şartlarına uygun olmayan bir hızla ve tehlikeli şekilde araba kullanarak olaya neden olduğu belirtildi.



Raporda Furkan Toker asli kusurlu bulundu. Ömer Karadağ ise olayda kusurlu görülmedi.

JULİA TALİ KUSURLU

Raporun sonunda olayda hayatını kaybeden Julia Inanch’ın otomobilde emniyet kemeri takmadan yolculuk edip kendi can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle tali kusurlu bulundu.

Tutuklu sanık Furkan Toker’in avukatı Kadir Kartal, müştekilerin şikayetlerinin olmadığını ve tüm delillerin toplandığını belirterek müvekkilinin tahliyesini istedi.

Sanık Toker’in diğer avukatı Mehmet Ali Bilen de, ihmaller sonucu gerçekleşen olayda müvekkilinin 10 aydır tutuklu olduğunu, böyle bir olayda müvekkilinden daha fazla tutuklu bulunan birinin olmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.



Söz verilen tutuklu sanık Furkan Toker, “Kaza dolayısıyla çok üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Furkan Toker’in tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.