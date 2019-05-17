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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Mehmet Yücel DURAK/SİİRT (DHA)
17.05.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Siirt'ten acı haber: Bir korucu şehit

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Siirt'ten acı haber: Bir korucu şehit

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan 2 güvenlik korucusundan Reşit Koçak şehit oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca Eruh'ta düzenlenen "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.

Devam eden operasyonda güvenlik korucuları Mikail Kızıl ve Reşit Koçak yaralandı.

Helikopterle sevk edildikleri kent merkezinde ambulanslara alınan yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı güvenlik korucuları, bölgeye sevk edilen helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne getirilip tedaviye alındı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralı güvenlik korucularından Reşit Koçak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, diğer korucu Mikail Kızıl'ın tedavisi ise devam ediyor.

Siirtten acı haber: Bir korucu şehit

Reşit Koçak şehit oldu

Siirt'ten acı haber: Bir korucu şehitSiirt'in Eruh ilçesi kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan 2 güvenlik korucusundan Reşit Koçak şehit oldu.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca Eruh'ta düzenlenen "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.Devam eden operasyonda güvenlik korucuları Mikail Kızıl ve Reşit Koçak yaralandı.Helikopterle sevk edildikleri kent merkezinde ambulanslara alınan yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı güvenlik korucuları, bölgeye sevk edilen helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne getirilip tedaviye alındı.Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralı güvenlik korucularından Reşit Koçak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, diğer korucu Mikail Kızıl'ın tedavisi ise devam ediyor.
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