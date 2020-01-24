Siirt'te 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siirt’in Kurtalan ilçesinde ikamet eden E.A. ve N.S. isimli şahısların haksız kazanç elde etmek maksadıyla Batman ilinden temin ettikleri kaçak cep telefonları Kurtalan ilçesine getirip iş yerlerinde piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, alınan adli arama ve el koyma kararına istinaden şüpheliler E.A. ve N.S. isimli şahısların Kurtalan ilçe merkezinde bulunan iş yerlerinde yapılan eş zamanlı aramalar sonucu piyasa değeri yaklaşık 105 bin TL olan 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ele geçirilen kaçak cep telefonlarına el konularak ve şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” denildi.