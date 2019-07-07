Sığınmacılara sıkı denetim

Eylem planı kapsamında, sığınmacı-göçmenlerin ülkelerine dönmeleri için çalışma başlatılırken, dönmeyenlerin de ülkenin kuralları, gelenekleri, görenekleri ve kamu düzenine uymaları konusunda ‘uyum’ çalışması yapılacak.

6 AYLIK EYLEM PLANI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ilgili bütün paydaşların görüşlerini alarak 6 aylık ‘Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’ hazırladı. Buna göre 3 milyon 613 bin 644 kayıtlı Suriyeli olmak üzere 169 bin Afgan, 143 bin Iraklı, 35 bin İranlı, 4 bin 800 Somalili ve diğer uyruklardan 10 bin ve kayıtdışı olanlarla birlikte 4 milyonu aşan göçmenlerin uyumu için çalışma başlatıldı. Türkiye geneline dağılan Suriyelilerin topluma entegrasyonu sağlanması için ‘ülkenin kuralları, gelenekleri, görenekleri ve kamu düzenine uymaları’ konusunda ‘uyum’ çalışması yapılacak.

Ülke genelinde sınır kapılarında yoğun denetim yapılacak kontroller sıklaştırılarak yasadışı yollardan geçişlerin önüne geçilecek. Yasadışı yollardan girmiş olan tüm yabancıların yakalanması ve sınırdışı edilmesiyle ilgili çalışmalara hız verilecek. Bu kapsamda ülke genelinde yasadışı olarak giren yabancılara yönelik ‘güvenlik uygulamaları’ yapılacak. Kentlerde şehir merkezleri dahil tüm bölgelerde uygulamalar yapılarak yasadışı yollardan giriş yapanların yakalanması için çalışılacak. Güvenlik uygulamalarında ve kontrollerde yakalanan yabancılar, sınırdışı edilecek.

İKNA ÇALIŞMASI

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için de çalışma yürütülüyor. Bu noktada Suriyeliler ile birebir görüşmeler yapılarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla güvenliği sağlanan bölgelere dönmeleri için ikna çalışmaları ve psikolojik destek sağlanıyor. Yapılan görüşmelerde ülkelerine dönmelerine karar veren Suriyelilere yol yardımı, ülkelerinde yerleşecekleri evlerde insani ihtiyaç yardımları yapılacağı anlatılıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla güvenliği sağlanmış bölgelere bugüne kadar 335 bin Suriyeli ülkelerine döndü.

TABELALAR DEĞİŞİYOR

Eylem planı kapsamında, Türkiye genelinde Suriyeliler tarafından açılan işyerlerine asılan Arapça tabelaların Türkçesi ile değiştirilmesi için de çalışma başlatıldı. Suriyelilerin en yoğun yaşadığı Kilis’te 531 Arapça tabela Türkçesi ile değiştirilirken İstanbul, Gaziantep başta olmak üzere diğer illerde çalışmalar devam ediyor. Valilikler koordinesinde yürütülen çalışmalarla 6 ay içinde ülke genelindeki Arapça tabelaların Türkçesi ile değiştirilmesi işlemi tamamlanmış olacak.

SUÇ İŞLEYENLER SINIR DIŞI

- Türkiye’ye sığınan başta Suriyeliler olmak üzere suça karışan göçmenlerle ilgili hem adli hem de idari çalışma başlatıldı. Suç işleyen ve suça karışanlar tutukluluk hali gerektirdiği durumda cezaevlerine gönderilecek, tutuksuz olmaları durumunda ise sınır dışı edilecek. Sınır dışı edilenlerin geçici koruma statüleri iptal edilecek ve Türkiye’ye girişleri yasaklanacak. Yasadışı yollardan dönüşlerini engellemek için de tedbirler arttırılacak.