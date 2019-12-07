'Şiddet toplumun her alanından uzaklaştırılmalı'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ceren Özdemir’in katilinin daha önce işlediği suçlara rağmen kapalı cezaevinden açık cezaevine KHK ile yapılmış disiplin affı sonrası geçmesine dair eleştirilere de yanıt veren Çelik, “Böyle bir acı yaşanırken bunun istismarıdır. Bu meselenin disiplin affı ile ilgisi yok” dedi. Çelik’in açıklamaları özetle şöyle:

ATATÜRK YAYINI: KINIYORUZ

(Almanya’daki tepki çeken yayın) Alman bir televizyon kanalında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e dönük çirkin bir yayın söz konusu oldu. Bu yayını kınıyoruz. Açıklamaların basın özgürlüğü ile ilgisi yoktur. İlgili bakanlıklarımız faaliyete geçecektir. Bu yayın kuruluşu derhal özür dilemelidir.

O İSİM GÖREVDEN ALINMIŞTIR

Güngören’de Enes kardeşimize dönük çirkin davranış hepimizi üzmüştür. Enes senin ile beraberiz. Sana yapılan bu olayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır. Belediye Meclis üyeliğinden de ayrılması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Hepimizi üzen bir gündem Ceren kardeşimizin başına gelenler. Bundan sonraki süreçte Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız sürece müdahil olmuştur. Adalet Bakanlığımız gereken soruşturmaların başladığını ifade etmiştir. Biz üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz.

umhurbaşkanımızın şiddetle ilgili olarak talimatları çok nettir. Tabii ki yasal tedbirler alınacaktır ama kültürel, ahlaki değerlerin daha da güçlenmesi özellikle kadına dönük şiddet ile ilgili özel bir mücadele olması gerekmektedir. Şiddetin toplumumuzun her alanından uzaklaştırılması gerekmektedir. Ceren’in bugün (dün) doğum günüymüş. Doğum günümü kutlayın, çiçek göndermeyin demiş. Ceren’in bu vasiyetine uyarak doğum gününü kutluyoruz. Sözün bittiği yer denebilecek bir noktadır burası.

DİSİPLİN AFFI İLE İLGİSİ YOK

(Katilin açık cezaevine geçişine dair eleştiriler) Her yasal düzenlemenin sonrasında ortaya çıkan toplumsal eylemleri, o eylemlerin öncesindeki yasal düzenlemeye bağlarsanız hiç kimse yasa çıkaramaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük yaklaşımı ayıplamak durumundayım. Yasal düzenlemeler eleştirilebilir ancak böyle bir mantık hastalıklı zihniyettir. Dünyanın her yerinde açık, kapalı cezaevi var ve kapalı cezaevinden açık cezaevine geçişin kanun ve yönetmeliklerle düzenlenen çeşitleri var. Böyle bir acı yaşanırken bunun istismarıdır. Bu meselenin disiplin affı ile ilgisi yok. 15 Temmuz sonrası yoğunluk nedeniyle KHK ile bir kereliğine yapılmış bir disiplin affıdır. Birçok kişi kapalı cezaevinden açığa geçmiş, bu katil de geçmiş. Belli zamanlar içinde hukukçuların, siyasi partilerin görüşleri dinlenerek sistem düzeninde düzenlemeler yapılması zorunludur. Şu anda bütün konuları sistem bütünlüğü içinde yeniden nasıl değerlendirir gibi bir çalışma zaten Adalet Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

NOKTA KONULMUŞ DEĞİLDİR

(İnfaz düzenlemesinde MHP ve AK Parti arasında görüş ayrılığı mı var?) Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli arasında hem yüz yüze görüşme hem telefon görüşmesi ile ilgili güçlü bir diyalog var. Cumhur ittifakına desteğin sürdüğünü görüyoruz. Farklı görüşler olabilir, bu son derece normaldir. Güçlü dayanışma devam etmektedir. Arkadaşlarımız yine görüşecekler tam bir nokta konulmuş değil çalışmalar devam ediyor.

MÜZAKERE DEVAM EDİYOR

(Asgari ücret) Bakanlık, işçi ve işveren tarafı belli bir mutabakat içinde bu rakamları belirliyorlar. Ortak bir noktada çözüm bulunması için bir yaklaşım var. Halen görüşmeler devam ediyor. Herkes bir fikir ortaya atıyor ve bir müzakere gerçekleşiyor.”