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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

Şiddet mağduru muhabir anlattı: Rezidansta beni yerlerde sürükledi

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Şiddet mağduru muhabir anlattı: Rezidansta beni yerlerde sürükledi

Televizyon muhabiri G.D., evli iş adamı E.B.'nin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. İş adamı hakkında, G.D.'ye 2 ay süreyle yaklaşmama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran 30 yaşındaki televizyon muhabiri G.D., birliktelik yaşadıkları E.B. (37) ile geçen 28 Aralık'ta Fulya'daki Polat Tower Residance'a gitti. G.D., burada çıkan tartışmada kendisini darp ettiğini öne sürdüğü E.B.'nin kendisini yerlerde sürüklediğini anlattı.

Bağırarak yardım isteyen G.D.'nin çığlıkları üzerine polis çağırıldı. Polis merkezine götürülen ikilinin ifadesi alındı. G.D., E.B. hakkında davacı ve şikâyetçi oldu.

"KOLUNDAN TUTARAK YERE DOĞRU ÇEKTİM"

Sabah Gazetesi'nden Ali Oktay'ın haberine göre; Ankara'daki bir şirketin sahibi olan E.B. ifadesinde, G.D.'nin aşırı alkollü olduğunu belirtip "Telefondaki mesajları ve fotoğrafları göstermek için kalkmasını söyledim. Kalkmayınca kolundan tutarak yere doğru çektim. Ağlamaya başladı. Çıplak ayakla daireden çıktı. Ben de arkasından giderek G.D.'yi tutup kucağıma aldım ve yatağına yatırdım" dedi. E.B.'nin 2 ay süreyle G.D.'ye 2 ay yaklaşmama kararı verildi.

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