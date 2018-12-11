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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.12.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Şiddet gören sağlık çalışanları ne yapmalı?

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Şiddet gören sağlık çalışanları ne yapmalı?

Türkiye’de sağlık sisteminde önemli sorunların başında gelen çalışanlara şiddetin önlenmesi için çok önemli bir adım atıldı ve ilgili yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Sağlık Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklik sonrası, sağlık çalışanlarının hayatında neler değişecek? Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı neler yapmalı? İşte tüm detaylar…

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanununda yapılan değişikliğe göre, kanununda yapılan değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte sağlık çalışanlarının yönelik şiddetin önlenmesi için en büyük adım atılmış oldu. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve tepki çeken şiddet olaylarının engellenmesi için atılan yasal adımları değerlendiren Avukat Nagehan Bikem Vural, yeni düzenleme ile nelerin değiştiğini ve uygulamada ne gibi farklılıklar olacağını anlattı.

ARTIK MUTLAKA CEZALANDIRILACAKLARINI BİLECEKLER 

Sağlık çalışanlarına şiddet olaylarında caydırıcılığı artıracak olan yeni kanuni düzenlemelerle birlikte takip yükümlülüğünün kolluk güçleri yerine savcılığa devredildiğini hatırlatan Vural, . bundan böyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği ve şiddet uygulayanların mutlaka cezalandırılacağı algısının toplumda oluşturulması açısından yeni yasal düzenlemenin çok önemli olduğunu söyledi.

Vural yeni düzenleme sonrası hukuki uygulamaları şöyle değerlendirdi:

"Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ilişkin kasten işlenen suçlarda takip yükümlülüğünün Cumhuriyet savcısına verilmesi caydırıcılığı artıracak, önleyicilik açısından çok önemli bir değişiklik. Yani bu şu demek oluyor, önceden somut olay gerçekleştiğinde bununla alakalı ifade kolluk tarafından karakolda alınıyordu; fakat şimdi ifadeler sağlık personellerinin işyerlerinde alınacak ve ifadeleri alan kolluk kuvvetleri olayı Cumhuriyet savcısına sevk etmek zorunda olacaklar. Bundan böyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği ve şiddet uygulayanların mutlaka cezalandırılacağı algısı oluşturulacak.”

ŞİDDETE MARUZ KALAN SAĞLIK ÇALIŞANI NE YAPMALI?

Sağlık personelinin kendisine şiddet gösterildiğinden yapması gerekenleri de hatırlatan Vural, personelin bir saldırı ile karşılaştığında çalıştığı kurum veya kuruluşun yönetimini bilgilendirmesinin yeterli olduğunu ifade etti.

Yeni düzenlemeyle birlikte sağlık personeline yönelik, yaralama, tehdit, hakaret fiillerinin işlenmesi halinde şiddete maruz kalan sağlık personelinin şikâyeti aranmaksızın sağlık kurumlarında görevli olan “hastane polisleri” başta olmak üzere, yetkili kolluk kuvvetlerince adli mercilere bildirimde bulunulması zorunlu hale getirildi. Sağlık personelinin kendisine yönelik işlenen suçlarda açılan davalara katılmak zorunda olmadığının da altını çizen Vural, sağlık çalışanının başlatılan hukuki sürece kendisi isterse müdahil olabileceğini belirtti.

HİÇBİR ŞEKİLDE CEZAİ İNDİRİME GİDİLMEMELİ

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele açısından yeni düzenlemelerin çok yerinde olduğunu ifade eden Avukat Nagehan Bikem Vural, “Sağlık personeline şiddetin tamamen önlenmesi için cezai yaptırımlar daha da arttırılması ve hiçbir suretle cezai indirime gidilmeyeceğine dair münhasır bir düzenleme de yapılabilir.”

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