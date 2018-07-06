Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sıcak hava balonu, hava muhalefeti nedeniyle sürüklendi

    Sıcak hava balonu, hava muhalefeti nedeniyle sürüklendi

    AA
    06.07.2018 - 13:06 | Son Güncelleme:

    Pamukkale'den 11 yolcusuyla havalanan sıcak hava balonu, rüzgar nedeniyle kent merkezindeki boş bir arsaya indi.

    Özel bir firmaya ait sıcak hava balonu, 11 kişiyle travertenlerin hemen altındaki otopark bölgesinden havalandı. Yaklaşık 1 saat "beyaz cennet" üzerinde gezinen balon, rüzgar nedeniyle kent merkezine doğru sürüklendi.

    Pilot, içerisinde 11 yolcunun olduğu balonu Sümer Mahallesi 3. Sanayi bölgesindeki boş bir arsaya sorunsuz şekilde indirdi. Turistler, minibüslerle konakladıkları otellere gönderildi.

    Öte yandan, balonun sanayi bölgesine inişi bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sıcak hava balonunun sanayi üzerinde yavaşça alçalarak iniş yapması görülüyor.

    Etiketler: denizli , pamukkale , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri