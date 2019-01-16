Siber Yıldız 2019 yarışması ne zaman? Yarışmaya başvuru şartları neler?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ilk kez 2018’de yapılan Siber Yıldız yarışmasının ikincisi için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yapmış olduğu açıklama ile birlikte 2019 Siber Yıldız yarışması için başvuruların başladığını duyurdu. Peki, Siber Yıldız 2019 yarışması ne zaman? Yarışmaya başvuru şartları neler?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile USOM tarafından koordine edilen Siber Yıldız yarışması için kısa bir süre kaldı. Siber alanda potansiyeli olan gençleri ve yetenekli uzmanları keşfetmek için düzenlenen Siber Yıldız yarışmasının 2'incisi önümüzdeki ay gerçekleşecek. Peki, Siber Yıldız 2019 yarışması ne zaman? Siber Yıldız yarışmasına kimler başvurabilecek?
Siber Yıldız yarışmasının 2'incisi bu yıl 1 Şubat’ta yapılacak. Başvurular ve kayıtlar www.siberyildiz.com adresi üzerinden alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yarışmacı olmak isteyenler bireysel katılımcı olabildikleri gibi en fazla dört kişiden oluşan gruplar şeklinde de katılabilecekler. Katılım için cep telefonu ve e-posta onayından başka bir şart aranmıyor.
SİBER YILDIZ YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
Dereceye giren 15 yarışmacıya, cumhuriyet altını ödülü verilecektir.
1. lik ödülü: 10 adet Cumhuriyet Altını
2. lik ödülü: 5 adet Cumhuriyet Altını
3. lük ödülü:3 adet Cumhuriyet Altını
Geri kalan 12 kişiye ise 1’er adet Cumhuriyet Altını vereceklerini açıklayan BTK, ayrıca ilk 100’e girenlere de Siber Talimhane’ye katılım şansı da tanıyacak.
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