Sezgin Tanrıkulu kimdir, kaç yaşında?

27 Mayıs 1963'te Diyarbakır Lice'de doğdu. Baba adı Fehmi, anne adı Sabahat'tır. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans, Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. Serbest avukatlık yaptı. Diyarbakır Barosu Genel Sekreterliği, Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevini üstlendi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucuları arasında olup Diyarbakır Temsilciliğini yerine getirdi. Robert Kennedy İnsan Hakları Ödülüne layık görüldü. Yayımlanmış 2 kitabı bulunmaktadır.

24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekilliği yaptı.

Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Tanrıkulu, evli ve 3 çocuk babasıdır.