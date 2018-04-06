Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sezgin Tanrıkulu kimdir, kaç yaşında?

    Sezgin Tanrıkulu kimdir, kaç yaşında?

    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 15:37 | Son Güncelleme:

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Sezgin Tanrıkulu’nun yaşı ve özel hayatı gibi konular gündeme geldi.

    27 Mayıs 1963'te Diyarbakır Lice'de doğdu. Baba adı Fehmi, anne adı Sabahat'tır. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans, Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. Serbest avukatlık yaptı. Diyarbakır Barosu Genel Sekreterliği, Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevini üstlendi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucuları arasında olup Diyarbakır Temsilciliğini yerine getirdi. Robert Kennedy İnsan Hakları Ödülüne layık görüldü. Yayımlanmış 2 kitabı bulunmaktadır.
    24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekilliği yaptı.
    Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Tanrıkulu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

    Etiketler: Sezgin Tanrıkulu , Sezgin Tanrıkulu kimdir , Sezgin Tanrıkulu kaç yaşında , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri