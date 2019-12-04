Seyyanen nedir ne anlama geliyor? Seyyanen zam ne demek?
Yeni yılın yaklaşmasıyla emekli maaşlarına yapılması beklenen zam vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Emekliler zam haberini beklerken, "Seyyanen zam nedir? sorusu da yanıtı araştırılan konulardan oldu. Sıkça kullanılan seyyanen kelimesinin anlamını merak edenler, konunun detaylarını araştırıyor. Peki, seyyanen zam ne demek? Seyyanen nedir ne anlama geliyor? İşte, detaylar.
Gündemde yer alan haberlerle beraber vatandaşlar seyyanen kelimesiyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Son zamanlarda kullanılmaya başlanan seyyanen zam ve seyyanen kelimesi eşit anlamına gelmektedir. İşte, seyyanen zam hakkında bilgiler.
SEYYANEN NEDİR?
Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.
SEYYANEN ZAM NE DEMEKTİR?
Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.
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