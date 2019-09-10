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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.09.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Şeytani planla boşandığı eşini öldürdü! Savunması çıldırttı: 'Tek suçum onu fazla sevmemdi'

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Şeytani planla boşandığı eşini öldürdü! Savunması çıldırttı: 'Tek suçum onu fazla sevmemdi'

Mersin'de seyir halindeyken aracına çarparak durduran eski kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. Hakkında 'müebbet hapis cezası' istenilen zanlı Davut D., "Tek suçum onu fazla sevmemdi. Keşke vazgeçecek kadar sevseydim. Olayı inkar etmiyorum, cinayeti işledim" dedi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Davut D., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu.

Tutuklu yargılanan Davut D., mahkemedeki ifadesinde eski eşiyle ailesinin vasıtasıyla 2006 yılında tanıştığını ve 2007 yılında da evlendiklerini söyledi. Birbirlerini severek evlendiklerini belirten Davut D., "O günden olayın olduğu güne kadar eski eşime ne bir şiddet uyguladım ne de bir kavgamız oldu. Tek sorunumuz çocuğumuzun olmamasıydı. Bazen o yüzden aramızda sorunlar çıkıyordu ama onun dışında bir şey yoktu. Benim ona karşı gizli saklı yaptığım bir şey yoktu. Ancak 2010 yılından bu yana eski eşimin benim dışında bir ilişkisi olduğunu öğrendim. Bunu da tabi 1-2 yıl önce öğrendim. Bundan dolayı boşanma davası açtım ve boşandık" diye konuştu.

"Keşke vazgeçecek kadar sevseydim"

Eski eşinin kendisinden ne istediyse aldığını söyleyen sanık, "Tek suçum onu fazla sevmemdi. Keşke vazgeçecek kadar sevseydim. Olayın olduğu gün de yine eski eşimi, ilişkisi olduğu erkekle gördüm. Bu beni iyice duygusal çöküntüye soktu. Yolda araçla giderken bir kez daha karşılaştık ama bir kere konuşmak istedim. O da 'beni takip et' deyince takibe başladım ama aracıyla bana çarptı. İkimiz de direksiyon hakimiyetini kaybettik ve kaza yaptık. Daha sonra bana hakaretler edince gözüm döndü ve silahla vurdum. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Şoktaydım ve kendimi kaybetmiştim. Olay yerinden kaçmadım, yürüyerek gittim. Zaten kendim teslim oldum. Olayı inkar etmiyorum, cinayeti işledim. Delil falan karartmadım. Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Yoksa benim kimseyi öldürmeye niyetim yoktu" ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları da artık kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyerek, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Müebbet hapis cezası istendi

İddia makamı da sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep ederek, müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 19 Kasım 2019 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

14 Şubat gecesi merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi İstemihan Talay Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın, aracıyla seyir halindeyken kendisini takip eden eski kocası Davut D. tarafından araçla önü kesildikten sonra tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı ise daha sonra polise teslim olmuştu.

 

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