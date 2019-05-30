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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/DHA
30.05.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Hipodromda kahreden olay! Ölü bulundu...

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ADANA'da seyis Can Ozon (56), çalıştığı hipodromda ölü bulundu.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki hipodromda meydana geldi. Görevliler hipodromda görevli seyis Can Ozon'dan haber alamayınca kaldığı odaya girdi. Ozon'u hareketsiz halde bulan görevliler, sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, çeşitli sağlık sorunları olan Ozon'un yaşamını yitirdiğini saptadı. Uzun yıllar hipodromda görev yapan Ozon'un cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Hipodromda kahreden olay Ölü bulundu...


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