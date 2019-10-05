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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sevmeyi öğrendiler

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Sevmeyi öğrendiler

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Ümraniye Şehit Asker Çoban İlkokulu öğrencileri Boğaziçi Üniversitesi Barınma Merkezi’ni ziyaret etti.

Barınağın gönüllü koordinatörü Defne Ersoy, 16 öğrenciye köpekleri nasıl sevmeleri, onları nasıl beslemeleri ve sokak hayvanları için neler yapabilecekleri konusunda bilgi verdi. Ersoy, şunları söyledi: “Onlar da bizim gibi acıkıyor ve susuyor. Kışın bizim gibi üşürler, yazın da gölge yerler ararlar. Bugün hayvanları koruma günü ve biz bütün canlılar eşitiz. Bizler duyarlı olmalı ve onları fark etmeliyiz. Küçük yaşta hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmenin ve onlara nasıl davranmak gerektiğini anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”

Barınağa gönüllü mama gönderen ve çocukların barınağa gezmesinde de öncü olan evcil hayvan ürünleri markasının genel müdürü Ayça Erkol ise “Önümüzdeki dönemde de yardıma muhtaç hayvanlara destek için farkındalık yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

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