Sevmeyi öğrendiler
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Ümraniye Şehit Asker Çoban İlkokulu öğrencileri Boğaziçi Üniversitesi Barınma Merkezi’ni ziyaret etti.
Barınağın gönüllü koordinatörü Defne Ersoy, 16 öğrenciye köpekleri nasıl sevmeleri, onları nasıl beslemeleri ve sokak hayvanları için neler yapabilecekleri konusunda bilgi verdi. Ersoy, şunları söyledi: “Onlar da bizim gibi acıkıyor ve susuyor. Kışın bizim gibi üşürler, yazın da gölge yerler ararlar. Bugün hayvanları koruma günü ve biz bütün canlılar eşitiz. Bizler duyarlı olmalı ve onları fark etmeliyiz. Küçük yaşta hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmenin ve onlara nasıl davranmak gerektiğini anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”
Barınağa gönüllü mama gönderen ve çocukların barınağa gezmesinde de öncü olan evcil hayvan ürünleri markasının genel müdürü Ayça Erkol ise “Önümüzdeki dönemde de yardıma muhtaç hayvanlara destek için farkındalık yaratmaya devam edeceğiz” dedi.
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