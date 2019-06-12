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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
12.06.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Sevgilisinin dayısını öldürdü... Mahkemedeki sözleri şaşkına çevirdi

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Sevgilisinin dayısını öldürdü... Mahkemedeki sözleri şaşkına çevirdi

KONYA'da, eski kız arkadaşı Ebru A.'nın (20) dayısı Zülfikar Tüdeş'i (35) tabancayla vurarak öldüren Muhammet Doğan (30), 'kasten adam öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son savunmasını yapan Doğan, "Zülfikar Tüdeş bana kılıçla saldırınca kendimi korumak amaçlı ayaklarına doğru ateş ettim. Öleceğini bilseydim hastaneye götürürdüm" dedi.

Olay, geçen yıl 1 Temmuz'da, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi otoparkında meydana geldi. Hastanenin mutfak kısmında çalışan Zülfikar Tüdeş, yeğeni Ebru A.'nın eski sevgilisi Muhammet Doğan'a, yeğeninin peşini bırakması ve rahatsız etmemesi konusunda mesaj attı. Karşılıklı mesajlaşmalar küfürleşmeye dönüştü.

Doğan daha sonra, yanına aldığı ruhsatsız tabancayla hastanesinin otoparkına geldi, Tüdeş'i telefonla arayarak otoparka çağırdı. Mutfaktan aldığı bıçakla otoparka gelen Zülfikar Tüdeş, Muhammet Doğan'ı kovalamaya başladı. Doğan da yanında getirdiği tabancayla Tüdeş'e 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Mermilerden biri göğsüne isabet eden Tüdeş ağır yaralandı.

Hastane personeli tarafından acile servise götürülen Tüdeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zülfikar Tüdeş'in otoparka gittiği an güvenlik kameralarına yansıdı.

ARKADAŞINI ARAYIP 'BEN ADAM VURDUM' DEMİŞ

Olay yerinden kaçan Muhammet Doğan, bir arkadaşını arayarak birisini vurduğunu ve ne yapması gerektiğini sordu. Arkadaşıyla buluşan Doğan, bir süre kent merkezinde dolaştıktan sonra suç aleti tabancayla birlikte polise gidip teslim oldu. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Doğan'ın daha önce de 'yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi. Doğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖLECEĞİNİ BİLSEYDİM HASTANEYE GÖTÜRÜRDÜM

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Muhammet Doğan son duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürmek amacının olmadığını, kendisini korumak için ateş ettiğini söyleyen Doğan, "Beni olay yerine Zülfikar çağırdı. Ben oraya ona zarar vermek için değil konuşmak için gittim.

Zülfikar bana kılıçla saldırdı. Kılıç sesimi kulağımda hissettim. Ben koşmaya başladım. Zülfikar da beni kovaladı. Kendimi korumak için tabanca ile ayaklarına doğru ateş ettim. Ben ayağından vuruldu sandım.

Öleceğini düşünmedim. Bilseydim ateş etmezdim. Öleceğini düşünseydim hastaneye götürürdüm. Amacım kendimi korumaktı. Çok pişmanım" dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Muhammet Doğan'a eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiği ve sanığın duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak 'kasten adam öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Bu sırada duruşmada bulunan Zülfikar Tüdeş'in yakınları ise cezayı az bularak mahkeme heyetine tepki gösterdi. 

Katiliyle mesajlaşarak ölüme gitmiş
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