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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 13.11.2019 - 18:22, Son Güncelleme:/

Sevgilisini yakarak öldürmüştü... Karar verildi

Bursa’da, tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever’i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldürmekle suçlanan Ümit Varol (31), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sevgilisini yakarak öldürmüştü... Karar verildi
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Olay, geçen yıl Eylül ayında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Kütahya Domaniç’ten Bursa’ya gelen Ümit Varol, bir süredir birlikte olduğu Şengül Vatansever’i, iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyince otomobilde üzerine benzin döküp, ateşe verdikten sonra yola attı. Kendisi de yaralanan Varol, otomobiliyle kaçtı. Olay anı ise kameraya yansıdı. Şengül Vatansever ve olaydan kısa süre sonra yakalanan Ümit Varol, hastaneye kaldırıldı. İstanbul’a sevk edilen yaralılardan Vatansever, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ümit Varol ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tutuklu sanık Ümir Varol’un, Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasına, tutuklu sanık Ümit Varol (31), öldürülen Şengül Vatansever’in kardeşi Hanife Öztürk ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan Varol, pişmanlık duyduğunu söyledi. Ümit Varol, "Keşke yaşanmasaydı, üzgünüm. Olaydan bir hafta önce sarmaş dolaş videolarımız vardı. Üç ay önceki mesaja bakarak cinayeti tasarladığım söyleniyor, tasarlayarak öldürmedim. Ben onu olay günü hastaneye götürmek istemiştim, arabadan atlamak istedi o yüzden durdum ve hastaneye götüremedim" dedi.

Mahkeme heyeti sanığa ’tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası verdi.

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