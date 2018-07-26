Maltepe sahilde şok görüntü! Sevgilisiyle bu halde gittiler...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İSTANBUL (İHA)
26.07.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

Maltepe sahilde şok görüntü! Sevgilisiyle bu halde gittiler...

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Maltepe sahil yolu İdealtepe mevkiinde kız arkadaşını sırtüstü yatırarak metrelerce tek teker üstünde giden motosikletli maganda trafikte adeta terör estirdi.

Şov uğruna herkesin hayatını tehlikeye atan genç, trafik polisinin yanından da bu şekilde geçtiği o görüntüleri kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul E-5 karayolu ve TEM Otoyolu gibi trafiğin en işlek noktalarında akan trafikte araçların arasından tek teker üstünde geçen ve akrobatik hareketlerle herkesin canını hiçe sayan motosikletli magandaların tehlikeli şovlarına bir yenisi daha eklendi. Maltepe sahil yolu İdealtepe mevkii Turgut Özal Bulvarı'nda bir maganda, sözde Türkiye’de yapılmamış hareketleri yapmak için kız arkadaşlarıyla anlaşarak motosikletiyle yola çıktı. Kız arkadaşlarından birini sırtüstü yatıran motosikletli, akan trafikte araçların arasında metrelerce tek teker üstünde gitti. Hem kendi hem kız arkadaşı hem de sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte giden maganda adeta terör estirdi. Trafikteki sürücüler şaşkın bakışlarla motosikletliyi izlerken, maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

TRAFİK POLİSİNİN YANINDAN DA TEK TEKER ÜSTÜNDE GEÇTİ

Öte yandan motosikletliyi, bu tehlikeli akrobatik hareketiyle seyrettiği esnada trafik polisi fark etti. Elini kaldırarak motosikletliye durmasını gösteren polise aldırış etmeye motosikletli, yanından tek teker üstüne geçerek yoluna devam etti. Magandanın diğer bir görüntüsünde ise kız arkadaşlarını önlü ve arkalı motosiklete bindirip, tek teker üstünde gitmesi “bu kadarına da pes” dedirtti. Motosikletlinin tek teker üstünde gittiği esnada sırtüstü yatırdığı kız arkadaşının ayaklarının yere değmesi ise dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Maltepe sahilde şok görüntü Sevgilisiyle bu halde gittiler...

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