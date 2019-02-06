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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA), AA
06.02.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

''Sevgilimin kocası sanıp vurdum''

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''Sevgilimin kocası sanıp vurdum''

KAYSERİ'de, sivil polis memuru İlhan Odabaşı'nı (41), av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaralayan Mustafa D. (38), adliyeye sevk edildi. Çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan Mustafa D., ifadesinde, kimlik kontrolü yapmak isteyen Odabaşı'nı, sevgilisinin kocası sandığı için vurduğunu söyledi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi, Kolej Caddesi'nde meydana geldi. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'nde görevli sivil polisler İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt, devriye görevi yaparken durumundan şüphelendikleri Mustafa D.'ye kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak Mustafa D., kaçmaya başladı, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında Mustafa D., montunun içinde gizlediği av tüfeğini çıkarıp, peşinden gelen polislere ateş etti. Polis memuru İlhan Odabaşı, başına isabet eden saçma ile ağır yaralandı. Odabaşı, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan aramada Mustafa D., olay yerinin yakınında bir binanın kömürlüğünde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

Mustafa D., emniyetteki sorgusunda, polis memuru İlhan Odabaşı'nı, sevgilisinin kocası sanıp korkarak kaçtığını, peşinden gelmesi üzerine de tüfekle ateş ettiğini ileri sürdü. Mustafa D., emniyette işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

'ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 21 KAYDI VAR'

Mustafa D.'nin, 'kasten yaralama', 'evden hırsızlık', 'cinsel saldırı', 'cinsel taciz', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'güveni kötüye kullanma', 'mala zarar verme' gibi suçlardan 21 kaydının bulunduğu belirtildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren 3 çocuk babası polis memuru İlhan Odabaşı'nın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Silahlı saldırıya uğrayan polis memuru ağır yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan polis memuru ağır yaralandı
Polis aracına silahlı saldırı: Yaralılar var
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