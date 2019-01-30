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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.01.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Sevdiği kadını canavarca hisle öldürdü sözleri şaşkına çevirdi

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Sevdiği kadını canavarca hisle öldürdü sözleri şaşkına çevirdi

Birlikte yaşadığı eski eşini öldürdüğü için aldığı müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Uğur Bunyak, yeniden yargılandığı davada son söz olarak “Hastalık yüzünden sevdiğim kadını öldürdüm” derken yine müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca duruşma savcısı esas hakkında verdiği mütalaada cinayetin canavarca bir hisle işlendiğini belirtti.

İzmir’de birlikte yaşadığı eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan ve cezası Yargıtayca bozulan sanığın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Uğur Bunyak, Bandırma 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Kurulundan gelen raporda sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtilirken, tutuklu sanık Uğur Bunyak, cinayeti hastalığı nedeniyle işlediğini savundu.

Duruşma savcısı esas hakkında verdiği mütalaada cinayetin canavarca bir hisle işlendiğini belirterek, “Sanık, kendisinden kaçan maktulü kovalayarak her biri öldürücü üç darbe vurarak cinayeti kasten ve canavarca bir hisle işlemiştir” diyerek sanığa herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesini talep etti. 

“HASTALIK YÜZÜNDEN SEVDİĞİM KADINI ÖLDÜRDÜM”

Esas hakkında mütalaanın okunmasının ardından son sözü sorulan sanık Uğur Bunyak, “Hastalık yüzünden sevdiğim kadını öldürdüm. Çok rahatsızım, savunmamı avukatım yapsın. Tedavi olmak istiyorum” dedi.

Karar için ara veren mahkeme heyeti, olay öncesinde ve sırasında herhangi bir tahrik olmadığına kanaat getirerek, indirim uygulamadan Uğur Bunyak’ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. 

OLAY

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 2014’te, Eda Okutgen (41), boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Uğur Bunyak tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Müebbet hapse mahkum edilen Uğur Bunyak’ın cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden yeniden rapor alınması talep edilerek bu karar bozuldu. 

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