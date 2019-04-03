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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.04.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Sevda öldü, 4 arkadaşı kurtarıldı... Korkunç şüphe

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Sevda öldü, 4 arkadaşı kurtarıldı... Korkunç şüphe

Bütün dünyada çocukları etkisi altına alan 'Mavi Balina' adlı oyunun Van'da bir kızın ölümüne neden olduğu iddia edildi. Kayalıklara çıkan kızlardan biri intihar ederken, 3 kız ise koruma altına alındı.

Van’da dün saat 11.00 sıralarında okuldan çıkan 5 kız öğrenci, merkez Tuşba ilçesinde yer alan Toprak Kale’nin kayalık bölgesine gitti. Burada kendini kayalıklardan boşluğa bırakan öğrencilerden 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz intihar ederken, yanında bulunan 4 arkadaşı ise son anda intihardan vazgeçti. Olay yerinde hayatını kaybeden Sevda’nın ölümüyle ilgili çıkan detaylar ise tüyler ürpertti.

Sevda öldü, 4 arkadaşı kurtarıldı
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ELİNE KALP ÇİZİP, İNTİHAR EDECEĞİ TARİHİ YAZMIŞ

Küçük Sevda’nın ölümünün ardından emniyet ve savcılık araştırması sonucunda 'Mavi Balina' oyunu ortaya çıktı. Sevda'nın intihar etmeden önce eline bir kalp çizip intihar edeceği ‘02.04.2019’ tarihini yazması dikkat çekti. Olayın adli boyutu araştırılırken, Sevda’nın 3 arkadaşı ise ailelerinden alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Sevda’nın ağabeyi Haluk Erkaçmaz, yaşadıkları acı olayın aynısını başka ailelerin yaşamamasını istedi. Kardeşinin ‘Mavi Balina’ oyunundan dolayı dağa çıktığını ifade eden Erkaçmaz, “Kardeşimin evde hiçbir farklı davranışı yoktu. Evde telefon ve interneti yoktu. Sadece annemin internetle alakası olmayan tuşlu bir telefonu vardı. Bu tür durumların yaşanmaması için okulda öğretmenler, velileri bilgilendirsinler. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar. Öğretmenleri çok başarılı bir öğrenci olduğunu söylüyorlardı. Bir bardak su dahi isteseydim, ‘ağabeyim sınavlarım var, sınavlarıma çalışmam gerekiyor’ derdi. Mavi Balina’dan dolayı dağa çıktığı haberini aldım. Buna inanmadım. Hala da inanmıyorum” dedi.

''YÜREĞİM YANIYOR''

Başka ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için çağrıda bulunan Erkaçmaz, “Yüreğim kor ateşiyle yanıyor. İstiyorum ki aileler kendi çocuklarına sahip çıksın. Milli eğitim okullarda denetimler yapsın. Öğrencileri göz ardı etmesinler” diye konuştu.

Sevda öldü, 4 arkadaşı kurtarıldı... Korkunç şüphe

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Konuyla ilgili konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ise 14-15 yaşlarında 5 kız çocuğunun piknik amacıyla çıktıkları Akköprü tepesinden Sevda Erkaçmaz isimli kız çocuğunun atlayarak intihar ettiğini dile getirdi.

Haberi alan çocukların yakınları ve emniyet görevlilerinin diğer çocukların kendilerine zarar vermelerini önlediğini ifade eden Çohaz, “Olaya emniyet ekipleri el koyarak soruşturulmak üzere çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülerek, Çocuk İzleme Merkezi aracılığıyla meslek elemanlarımızın refakatinde ifadeleri alınmış. Konu savcılığa sevk edilmiştir. Savcılık değerlendirmesi sonucunda, üç kız çocuğunun müdürlüğümüze bağlı ilk kabul birimine gönderilmesine karar verilmiştir. Üç kız çocuğu halen müdürlüğümüze bağlı ilk kabul birimine kabulleri yapılmış olup, süreç içerisinde değerlendirme yapılacak olup, uygun görülen sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacaklar” şeklinde konuştu.

Emniyet ve savcılık araştırmasına göre ölümün 'Mavi Balina' oyunu sonucunda meydana geldiğini açıklayan Çohaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemizde zaman zaman meydana gelen bu üzücü olayların önüne geçmek için ailelerin çocuklarına sahip çıkarak, dünya ve dini eğitimlerini yaptırmaları, medyadaki sakıncalı sitelerden ve bu tür oyunlardan uzak durmalarını sağlamaları gerekmektedir.”

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