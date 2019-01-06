Servise verdiği cipin anahtarını kopyalayıp çaldılar
Tuzla’da yaşayan kimya mühendisi Ela Kasap, bir ay önce cipi arızalanınca servise verdi. Tamir edildikten sonra cipini teslim aldı.
Kasap’ın cipi 27 Aralık’ta çalındı. Ela Kasap, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Kasap, polise yaptığı başvurudaki ifadesinde, cipinin anahtarının bakım için servise verdiği sırada, kendisini tanıyan bir kişi tarafından kopyalatıldığını ve aynı kişi tarafından cipin çalındığını öne sürdü. Kasap ifadesinin devamında, “Anahtarın kopyalatıldığı anahtarcıyı da buldum. Anahtarın kopyalanması ile ilgili servisçiyle konuştuğumda, ‘Benim için hatırı sayılır biriydi, size söylemememi rica etti, kusura bakmayın, hatalıyız’” dedi. Ela Kasap, anahtarı kopyalatan ve çaldığını öne sürdüğü tanıdığı kişinin de ismini polise verdi. Polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ve cipi çalan 2 kişiyi belirledi. Polis şüphelileri arıyor.
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