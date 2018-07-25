‘Sert sözler’ tahrik sayılmadı
Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’i öldüren damadı Cemil Karanfil’e iyi hal indirimiyle 25 yıl, eşi Esma Karanfil’e yönelik ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.
Mahkemenin gerekçeli kararına göre, kızı ve damadı arasındaki geçimsizliğe neden olan konuları konuşmak için evlerine giden Kadir Demirel’in, sert tavırları ve sözleri nedeniyle Cemil Karanfil kendisine haksızlık yapıldığını düşünerek banyodaki bıçağı alıp kayınpederini öldürdü. Ancak eşler arasında süregelen meselenin tartışıldığı ortamda karşılıklı olarak benzer sözlerin söylenmesinin olağan olduğunu belirtildi. Kadir Demirel’in sarf ettiği sözler nedeniyle 4 kez bıçaklanarak öldürülmesinin kabul edilebilir olmadığı kaydedildi. Karanfil’in eşine ve kayınpederine karşı işlediği suçta olayın oluş şekli nedeniyle herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulanmasına gerek olmadığının da altı çizildi.
‘BU BIÇAĞI SİZİN İÇİN YAPTIRDIM’
Karara göre, Cemil Karanfil olay günü eşi Esma Karanfil’e “Bu bıçağı sizin için yaptırdım” dedi. Silah temin etmiş olsa da Cemil Karanfil eylemini ani bir şekilde gerçekleştirdi. Kayınpederini öldürme kararını ne zaman aldığı kesin olarak belirlenemeyen Karanfil için bu durumda tasarlayarak adam öldürme suçunun koşulları oluşmadı. Demirel’in ailesinin avukatı cezayı az bularak kararı temyiz etti.
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