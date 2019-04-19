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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Serdar Çam kimdir? Serdar Çam'ın biyografisi

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Serdar Çam kimdir? Serdar Çam'ın biyografisi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına atandı. Bu gelişmenin ardından, Serdar Çam'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Serdar Çam kimdir? İşte, Serdar Çam'ın biyografisi...

5 Haziran 2011 tarihinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı’na atanan Serdar Çam, Eylül 2002-Ağustos 2009 tarihleri arasında T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’deki makamında Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.

1992’de Dış Ticaret Müsteşarlığı/Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nde Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Çam, 1994-95 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1995-99 tarihleri arasında MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu tarihten 2002 yılına kadar İsviçre ve İstanbul’da özel şirketlerde dış ticaret alanında yöneticilik yaptı. TİKA Başkanı Serdar Çam halen Yunus Emre Vakfı ve Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu üyelikleri ile Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Serdar Çam, Almanya ve Belçika’da Yüksek Lisans çalışmalarını yürüttü. Boston Üniversitesi’nden İşletme dalında Yüksek Lisans derecesini, Marmara Üniversitesi’nden Uluslararası Pazarlama dalında Doktorasını aldı. Babasının Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevi nedeniyle ilköğrenimini Libya ve Fransa’da, ortaöğrenimini ise Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde tamamladı.

TİKA Başkanı Serdar Çam, 2016 yılında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından “Altın Mükemmellik Nişanı”na, 2017 yılında ise Macaristan Başbakanı Viktor Urban tarafından “Liyakat Nişanı”na ve yine aynı yıl Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının 25'inci Yılı anısına “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 25. Yılı Jübile Madalyası”na layık görüldü. Bunların yanı sıra Sayın Çam, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden “Türk Patent Enstitüsü Uluslararası Kamu Markası” ödülünü ve 2017 yılında ise Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan’ın elinden “Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yılın Kurumu” ödülünü aldı.

30 Mart 1966 Ankara doğumlu olan Serdar Çam, iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca ile temel düzeyde Almanca ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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