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    'Senin ne haddine ey Macron'

    Banu ŞEN/İZMİR
    01.04.2018 - 00:38 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sert tepki göstererek, “Senin ne haddine ey Macron! Nasıl Türkiye ile terör örgütünün arasını bulmaya çalışırsın? Bu yetkiyi sana kim verdi? Sen NATO ülkesi değil misin, NATO ülkesine karşı teröristleri nasıl korursun?” dedi. Başbakan Yıldırım, İzmir’de Ödemiş Devlet Hastanesi’nin açılışı ile Ödemiş ve Tire ilçe kongrelerine katıldı.

    TERÖRİSTLERE KUCAK AÇIYOR
    “Avrupa değerlerine sahip Fransa teröristlere kucak açıyor. Dün Bosna’da akan kanları seyredenler bugün Ortadoğu’da akan kanları seyrediyor. İslam düşmanlığı ve Türk düşmanlığını gizlemiyorlar” diyen Yıldırım, “Biz mazlum insanlar yaşasın istiyoruz. Macron terör örgütleri arasında hakemlik yapacaksa buyursun yapsın. Türkiye’nin teröristlerle hiçbir işi olmaz” diye konuştu. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Afrin’de destan yazıyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimiz bütün terör örgütlerini Afrin’den söktü attı. Oradaki insanlara huzur barış, kardeşlik geldi. Bu ülkenin bağımsızlığı için mücadelede canını veren Fırat Kalkanı’nda Afrin’de ve 15 Temmuz alçak darbe girişiminde canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Herkes şundan emin olsun. Terör örgütlerine hak ettiği dersi verince, yurtiçinde yurtdışında terör örgütlerini bir bir etkisiz hale getirince bazı ülkeler bunlara sahip çıkmaya başladı, telaşa kapıldılar. Senin ne haddine Ey Macron! Nasıl Türkiye ile terör örgütünün arasını bulmaya çalışırsın? Bu yetkiyi sana kim verdi? Sen NATO ülkesi değil misin, NATO ülkesine karşı teröristleri nasıl korursun? Sen onları sarayda ağırlayabilirsin ama bu ülkede terörün adı bile olmayacak. Türkiye ister yanımızda olsunlar ister olmasınlar terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek ve bu topraklarda terör değil kardeşlik büyüyecek.” 

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , Emmanuel Macron , gazetehaberleri , gündem
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