Selimiye davasında karar çıktı

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Selimiye’de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin davada karar verildi.
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