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    Selimiye davasında karar çıktı

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    04.04.2018 - 17:34 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Selimiye’de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin davada karar verildi.

    Mahkeme, 13 ağırlaştırılmış müebbet, 37 müebbet, 1 sanık da örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası alırken 77 kişiye de beraat kararı verildi.

    Etiketler: selimiye davası , karar , Son dakika , gündem
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