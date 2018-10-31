Selçuk Bayraktar, ilk yalnız uçuşunu gerçekleştirdi, eşi hortumla ıslattı
İnsansız Hava Araçları (İHA) sistemleri geliştirici ve üreticisi Baykar’ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından ilk yalnız uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Bayraktar’ı eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, havacılık geleneği olarak hortumla su sıkarak, ıslattı.
İHA sistemleri geliştirici ve üreticisi Baykar’ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, özel pilot lisansı kursundaki ilk yalnız uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Paylaşımında, "Allah’a şükürler olsun" olsun diyen Bayraktar’ı eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, havacılık geleneği dolayısıyla hortumla su sıkarak ıslattı. Bayraktar, bu anları Twitter hesabı üzerinden video kaydıyla birlikte paylaştı.
Bugün Özel Pilot Lisansı kursundaki ilk yalnız uçuşumu başarıyla gerçekleştirdim. Allah'a şükürler olsun...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 31 Ekim 2018
Sonrasındaki havacılık geleneği olan ıslatma faslı... Tabii herkes bilmez ama uçan ilk insan Of Deresi'ne atlayarak uçan Oflu Hocaymış... 😀✈ pic.twitter.com/Y9BsrPzdaQ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle