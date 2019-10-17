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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Selanik nerede? Selanik Atatürk evi nerede yer alıyor?

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Selanik nerede? Selanik Atatürk evi nerede yer alıyor?

Selanik, Yunanistan sınırları içerisinde yer alan bir ildir. Uzunca bir süre Osmanlı Devleti yönetiminde kalan Selanik, 20. YY'da Yunanistan hakimiyetine geçmiştir. Peki, harita üzerinde Selanik nerede yer alıyor? İşte, Atatürk evi hakkında merak edilen bilgiler ve Selanik hakkında bazı detaylar

Mustafa Kemal Atatürk'ün doğup büyüdüğü yer olan Selanik, uzun bir süre Osmanlı Devleti egemenliğinde kalmıştır. Tarihsel süreçte Yunanistan'ın topraklarına kattığı Selanik, 325 binlik nüfusa sahiptir. Peki, Selanik nerede yer alıyor? İşte, Atatürk'ün doğduğu evin de yer aldığı Selanik hakkında bazı bilgiler

SELANİK NEREDE?

Selanik Yunanistan'ın ikinci büyük kenti ve Yunanistan Makedonyasının yönetim merkezidir. Belediye Başkanlığını Yannis Butaris yürütmektedir.

Selanik'in nüfusu 325.182'dir ve coğrafi koordinatları 40°38′ kuzey enlemi ve 22°58′ doğu boylamındadır. Önemli turistik ziyaret yerleri Beyaz Kule, Galerius Kemeri Arkeoloji Müzesi ve Atatürk'ün doğduğu evdir.

ATATÜRK EVİ MÜZESİ NEREDE?

Atatürk Evi Müzesi, yaygın görüşe göre Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında dünyaya geldiği yer olan ve bugün müze olarak kullanılan Selanik'teki evidir. Selanik Belediyesi, Türkiye’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle 1933’te evi satın alıp Mustafa Kemal Paşa’ya hediye etmeye karar vermiş; satın alma işlemleri tamamlanıp hediye edilmesi 1937’de gerçekleşebilen ev 1953’te müze olarak açılmıştır.

Müze-evin yılda 50binden fazla ziyaretçisi vardır. Evin bahçesindeki Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi tarafından dikildiği rivayet olunan tarihi nar ağacı, tarihi ve kültürel değeri nedeniyle müzenin en çok ilgi çeken noktalarındandır.

Ev, 2011’de Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından “modern anıt” olarak tescil edilmiştir.

Günümüzde “Agiu Dimitriu Caddesi, Apostolu Pavlu Sokağı No:17” adresinde bulunan evin Osmanlı dönemindeki adresi “Koca Kasım Paşa Mahallesi, Islahane Caddesi veya Numan Paşa Caddesi” şeklindedir.

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