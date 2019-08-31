Sel ve heyelan yüzünden Araklı - Bayburt yolunda uzun kuyruklar oluştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSel ve heyelan yüzünden Araklı - Bayburt yolunda uzun kuyruklar oluştu
GeriGündem Sel ve heyelan yüzünden Araklı - Bayburt yolunda uzun kuyruklar oluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
31.08.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Sel ve heyelan yüzünden Araklı - Bayburt yolunda uzun kuyruklar oluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Trabzon'un Araklı ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış, birçok yerde sel ve heyelanlara yol açarken sel sularının getirdiği taşlar ve heyelanlar Araklı - Bayburt karayolunu ulaşıma kapattı.

24
  • Sel ve heyelan yüzünden yol kapandı, uzun kuyruklar oluştu
  • Sel ve heyelan yüzünden yol kapandı, uzun kuyruklar oluştu
  • Sel ve heyelan yüzünden yol kapandı, uzun kuyruklar oluştu
  • Sel ve heyelan yüzünden yol kapandı, uzun kuyruklar oluştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şiddetli yağış dün gece Araklı ilçesinde etkili oldu. Şiddetli yağışın ardından bazı mahallelerde sel ve heyelanlar yaşanırken Çiftepınar mahallesinde kullanılmayan bir ev yıkıldı. Şiddetli yağış yüzünden arı kovanları da zarar görürken dün geceden beri etkili olan yağmur şiddetini azalttı. Meteoroloji daha önce yağmurlara karşı uyarıda bulunurken bir çok evi su basması sonucu maddi zarar meydana geldi.

Araklı-Bayburt karayolunun sel sularının getirdiği taşlar ve heyelanlar yüzünden bazı yerleri tahrip olurken yetkililer yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolun trafiğe kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruklar oluşurken yolun en kısa zamanda trafiğe açılacağı belirtildi.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ise yaptığı açıklamada sel ve heyelan yüzünden bir çok mahalledeki evleri su bastığını belirterek, “Dün akşam geç saatlerde şiddetli yağmur neticesinde dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Şu anda Çamlıktepe, Çankaya, Kayacık, Erenler, Çiftepınar mahallelerinde derelerin taşması sonucu ana yollarda sıkıntılar var. Allah’a şükürler olsun can kaybımız yok. Makinelerimizi acil olarak heyelan olan mahallelere yönlendirdik müdahaleler yapılıyor. Kapanan yolları en kısa zamanda açacağız. Su kesintileri var onlarında tamiratını yaparak en kısa sürede hizmete sunacağız. Önemli olan can kaybının olmaması. Artık dere kenarlarına ev yapmayacağız. Artık yasaklandı. Çiftepınar Mahallemizde kullanılmayan bir ev yıkıldı” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Arkalarından yaklaşıp kurşun yağdırmıştı! Bir kahreden haber daha
Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi
Damatla ilgili karar gelini bayılttı
Her şeyi itiraf etti! Korkunç gerçek ortaya çıktı