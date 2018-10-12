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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.10.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Sel sonrası bu hale gelmişti! Son hali görüntülendi

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Trabzon’un önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Ağustos'ta bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan sel nedeniyle yüzeyi çamur ve çöplerle kaplanan Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesindeki Sera Gölü, Türkiye’de alanında tek olan yüzen kepçe ile temizlenirken, göl eski görünümüne kavuştu. Yapılan çalışma sonucu gölden yaklaşık 2 bin kamyon balçık ve çamur çıkartıldı.

Kurban Bayramı’nın 2. günü 22 Ağustos tarihinde Trabzon’da etkili olan şiddetli yağışların ardından turizm merkezi Sera Gölü’nün yüzeyi derelerden gelen çamur ve çöplerle kaplanmıştı. 1950 yılında heyelan sonrası oluşan ve özellikle Arap turistlerin ilgi gösterdiği Sera Gölü için o dönemde aradan geçen 3 haftalık süreye rağmen ilgili birimler tarafından gölde bir temizlik çalışması başlatılmamıştı. Göl kenarındaki tesis çalışanları harekete geçerek kendi ilkel imkanları ile gölü temizlemeye başlamıştı. Motorlu bir kayığın önüne file tutarak gölü çöpten temizlemeye çalışan işletmeciler tarafından yapılan ilginç çalışma ile gölün kısa sürede temizlenmesinin mümkün olmadığı ortaya çıkınca Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçmişti. İstanbul’da özel bir firma tarafından yapılan Türkiye’de tek olduğu öğrenilen yüzen kepçe göldeki temizlik çalışmalarına 23 gün önce başlamıştı. 

Özel donanımı sayesinde suda batmadan temizlik çalışmasını yapan iş makinesi, gölün tabanında yer alan çamurları kepçe yardımıyla kıyıda oluşturulan bir alana toplayarak buradan da kamyonlarla başka yerlere nakledildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve kamyonlarında destek verdiği temizlik çalışmaları sonucu göl eski görünümüne kavuştu.

Sel sonrası bu hale gelmişti Son hali görüntülendi



Çalışmayı yapan iş makinesinin sorumlusu İsmail Memur, çalışmaların sonlandığını belirterek “Burada 23 günlük bir çalışmamız oldu. Yaklaşık 2 ay önce meydana gelen sel nedeniyle burası çamur, çöple dolmuştu. Bizde 23 günlük temizleme çalışmasının ardından gölü eski haline getirdik. Önce yüzen ekskavatör sayesinde göldeki çamurları temizleyerek kenara aldık. Daha sonra iş makinaları yardımıyla kamyonlara yükleyip başka yerlere gönderildi. Gölden aşırı derecede balçık çıktığını söyleyebiliriz. Tam olarak kamyon sayısını saymadık ancak 2 bin kamyona yakın çamur balçık çıktığını söyleyebiliriz. Şu an son hali, eski doğal görünümüne getirdik. Olası sele karşı önlemimizi aldık ancak yine de ne olacağı konusunda garantimiz yok” dedi.

Yüzen ekskavatör ile Türkiye’nin önemli turizm merkezlerindeki gölleri temizlediklerini ifade eden Memur, “Makine parkımız ile Türkiye ve yurt dışında kiralama hizmeti sunuyoruz. Yüzen ekskavatörümüz ile Bolu, Abant, Uzungöl, Sera Gölü, Büyükçekmece Gölü ve Avanos Gölü temizliğinde görev yaptık” diye konuştu.

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