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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salim UZUN/ANTALYA
28.02.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Sekiz öğrenci sınıf basıp dövmüştü! O öğrenci konuştu: 'Yalvardım durmadılar'

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Sekiz öğrenci sınıf basıp dövmüştü! O öğrenci konuştu: 'Yalvardım durmadılar'

EĞİTİM gördüğü Antalya Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 8 öğrencinin saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Yağmur S. P., yaşadığı korkunç olayın detaylarını Hürriyet muhabirine anlattı. 8 öğrencinin bir anda sınıfa girdiğini vurgulayan Yağmur S. P., “O an çok korktum. Çünkü bana bir şey yapacakları gözlerinden belliydi” dedi.

Yağmur S. P., şöyle devam etti: “Sınıftaki diğer öğrencileri dışarı çıkarıp iki erkek öğrenciyi sınıf girişine gözcü olarak bıraktılar. Sonrasında bir anda üstüme çullandılar. Vücudumun her yerine darbe aldım. Vurmamaları için yalvardım ama o kadar kinlenmişlerdi ki neredeyse beni öldüreceklerdi.”

'KÖR OLDUM SANDIM'

“Sıraları devirip nöbetçi öğretmenin sesimizi duymasını sağladım. Öğretmen gelince saldırı da sona erdi. Kendimi biraz toparlayıp dışarı çıktım. Babamın arabasına bindim. Bir süre sonra beyaz bir araç önümüzü kesti. Bana saldıranlar daha da kalabalıklaşmıştı. Babam arabadan indi, ben de indim. Erkek öğrenciler babama, kız öğrenciler bana saldırdı. Saçlarımdan tutup asfaltta sürüklediler. Kızlardan biri gözüme tekme attı, bir süre göremedim, kör olduğumu sandım.”

'SUÇ ŞEBEKESİ GİBİ'

Saldırıya uğrayan baba Çağdaş P., “Bir baba olarak kızımın yayında darp edildim. Bunu yapanlar da yine kızım gibi öğrenci. Bunlar çocuk değil, sanki suç şebekesi. Ehliyetsiz araba kullanıp yol kesiyor, adam dövüyorlar. Bir eğitim kurumundan nasıl böyle insanlar çıkar hala inanamıyorum. Bu çocuklar arabayla okula gidip geliyormuş. Bu nasıl olabiliyor? Tüm bunların incelenmesini istiyoruz” dedi.

SERBEST BIRAKILDILAR

İki lise öğrencisini sınıfta darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 öğrenci serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Y.S.P. (16) ve G.M'nin (16), 20 Şubat'ta sınıflarında, bir grup öğrenci tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 öğrenci, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince salıverildi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, olaya ilişkin başlattığı idari soruşturma da devam ediyor. (AA)

Okul basıp sınıfta dakikalarca dövmüşlerdi Yakalandılar
Okul basıp sınıfta dakikalarca dövmüşlerdi! Yakalandılar

 

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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