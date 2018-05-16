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    Şehrin merkezinde yakalandı! Yılan sanılarak öldürülüyor ama...

    İHA
    16.05.2018 - 22:15 | Son Güncelleme:

    Balıkesir’in Edremit ilçesinde halk arasında 'kör yılan' olarak bilinen ve nesli tehlike altında olan çiftçi dostu, tehlikesiz 'oluklu kertenkele' itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortama bırakıldı.

    Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Camivasat Mahallesi Körfez Polis Merkezi karşında yılan olduğu ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti.

    Ekipler, askeri lojmanlarında bulunduğu yere nasıl geldiği bilinmeyen kertenkelenin yılan olmadığını ve termit, karınca ve küçük böceklerle beslendiği için çiftçi dostu bir hayvan olduğu görüldü. İtfaiye Amirliği ekipleri, bacakları bulunmayan, zararsız ve uysal bir hayvan olan oluklu kertenkeleyi yakalayarak çuvala koyduktan sonra doğal ortama bıraktılar.

    Şehrin merkezinde yakalandı Yılan sanılarak öldürülüyor ama...

    Yetkililer, oluklu kertenkelenin vatandaşlar tarafından ayakları olmadığı için yılan sanılarak öldürüldüğünü belirtirerek, “Yılanlarda göz kapakları yoktur, ama bunların göz kapakları vardır. Ayrıca derisinin kenarlarında oluklar bulunuyor. Zehirsiz ve ısırmaz bildiğimiz kertenkeleler ne ise bu da aynıdır. Nesli tükenmek üzere olduğu için kesinlikle öldürülmemelidir" şeklinde konuştu.

    Şehrin merkezinde yakalandı Yılan sanılarak öldürülüyor ama...

     

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    Etiketler: balıkesir , kertenkele , oluklu kertenkele , gündem
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