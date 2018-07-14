Şehitlerin isimleri buralarda yaşayacak

ARTIK 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

15 Temmuz darbe girişiminin en sembolik noktalarından biri de İstanbul’daki Boğaziçi Köprüsü’ydü. 15 Temmuz gecesi, akşam saatlerinden itibaren bir grup asker Boğaziçi Köprüsü’nün Avrupa yakasına geçişini tanklarla kapattı. Darbeye karşı çıkmak için köprüye giden çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, 25 Temmuz’da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Boğaziçi Köprüsü’nün adının ‘15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ olarak değiştirilmesine karar verildiğini duyurdu. Boğaziçi Köprüsü’nün ardından 28 Temmuz 2016’da, İstanbul’un en büyük şehirlerarası otogarının ismi de değişti. Bayrampaşa’daki ‘Büyük İstanbul Otogarı’nın ismi ‘İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ oldu.

17 KİŞİNİN İSMİ FATİH’TE

İstanbul’da 15 Temmuz gecesinin kilit noktalarından biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasının bulunduğu Fatih’teki Saraçhane bölgesiydi. İBB, 17 kişinin hayatını kaybettiği ve 50’ye yakın kişinin yaralandığı bölgede, Haşim İşcan Geçidi üstünden başlayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünden Gençtürk Caddesi kesişimine kadar olan 250 metrelik yolun adının ‘15 Temmuz Şehitleri Caddesi’ olarak isimlendirilmesine karra verdi.

KISIKLI MEYDANI VE DÖRT PARKIN İSMİ DEĞİŞTİ

15 Temmuz darbe girişiminin sembol yerlerinden biri de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konutunun bulunduğu İstanbul Anadolu yakasındaki Kısıklı Meydanı oldu. 15 Temmuz gecesinde binlerce insan Kısıklı’da toplandı. Üsküdar’daki Kısıklı Meydanı’nın ismi 9 Aralık 2016’da AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı’nın teklifiyle, ‘Milli İrade Meydanı’ oldu. Ayrıca dört parkın ismi de değiştirildi. Ünalan Parkı’na ‘Şehit Timur Aktemur’, Güzeltepe Mahallesi’ndeki Çamlıktepe Parkı’na ‘Şehit Halil Kantarcı’ isimleri verildi. Acıbadem’de yapılacak parkın adı ‘Şehit Mete Sertbaş’, Kirazlıtepe’de yapımı devam eden parkın adı ise ‘Şehit Cengiz Hasbal’ olacak.

ÜÇ MEYDAN, 53 DURAK

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) de 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin anısına 53 durağın ismini değiştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Kasım 2017’de İstanbul’un Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi ilçelerinde üç meydanın isimlerinin değiştirilmesine karar verdi. Karar doğrultusunda, Küçükçekmece’deki Halkalı Meydanı’na ‘15 Temmuz Şeref Meydanı’, Ümraniye Meydanı’na ‘15 Temmuz Şehitler Meydanı’ ve Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii önündeki alana ise ‘15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’ adı verildi.

KIZILAY MEYDANI, 15 TEMMUZ MEYDANI OLDU

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ismi değiştirileceği açıklanan Ankara’nın merkezindeki Kızılay Meydanı’nın adı da Ağustos 2016’da ‘15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’ oldu. Karar, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında alındı. Genelkurmay Kavşağı’nın adı ‘15 Temmuz Şehitler Meydanı’ olarak değişti. Darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Astsubay Ömer Halisdemir’in ismi de Ankara’nın önemli caddelerinden Tuğgeneral İrfan Baştuğ’un adını taşıyan caddeye verildi.

İSİMLERİ NEVŞEHİR’DE YAŞAYACAK

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve sivil kahramanların isimleri Nevşehir’de cadde, sokak ve parklarda yaşatılacak. Nevşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararlar doğrultusunda birçok cadde ve sokağın isimleri değiştirildi. Güzelyurt Mahallesi’ndeki sosyal yaşam alanına Prof. Dr. Erol Olçok, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi önündeki yolaysa Prof. Dr. İlhan Varank’ın adları verildi. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmeye çalışan darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in ismi, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’nın yanında bulunan caddeye kondu. Özel harekât polisi Demet Sezen’in ismi Avanos Yolu’ndaki 228. Cadde’ye, Ürgüplü Fevzi Başaran’ın ismi de Ürgüp Yolu üzerindeki bir caddeye verildi.

15 Temmuz Hafıza Müzesi açılıyor





İstanbul’da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası ayağında, 15 Temmuz Şehitler Makamı’nın yanında bir ‘15 Temmuz Hafıza Müzesi’ açılıyor. Yapımına 13 Mart’ta başlanan ve 15 Temmuz’da kısmen, ağustosta da tamamen ziyarete açılması planlanan müzede, darbe girişimi gecesi yaşananlar tüm yönleri anlatılacak, 250 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak. 1500 metrekarelik alana inşa edilen müzenin etrafında 15 bin metrekarelik yeşil alan bulunacak.

Beştepe’de 15 Temmuz Müzesi





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısında da geniş kapsamlı bir ‘15 Temmuz Müzesi’ inşa ediliyor. Darbe girişiminin yıldönümünde açılan 15 Temmuz Anıtı ile bütünlük sağlayacak müze, açık ve kapalı alan olmak üzere tasarlandı. Müze, daha önce yapılan ve ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’i simgeleyen ‘rabia’yı temsil eden anıtla bütünlük sağlayacak şekilde projelendirildi. Yaklaşık 90 dönümlük arazide yapılacak olan müze, açık ve kapalı alan olacak şekilde yatay mimariyle tasarlandı. Müzede 15 Temmuz’da İstanbul ve Ankara’da olanların sergileneceği özel bir bölüm de olacak. Darbe gecesi yaşanan tüm detaylara panoramik şekilde yer verilecek. Müzenin açık kısmın bu yıl açılması, kapalı kısmının ise 15 Temmuz 2019’a yetiştirilmesi hedefleniyor.