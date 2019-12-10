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Beyza GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL (DHA) - AA
10.12.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Şehit Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi evinin önüne getirildi

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Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in (30) naaşı, helallik alınmak üzere Bayrampaşa'daki evine getirildi.

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  • Şehit Üstçavuş Esma Çevikin cenazesi evinin önüne getirildi
  • Şehit Üstçavuş Esma Çevikin cenazesi evinin önüne getirildi
  • Şehit Üstçavuş Esma Çevikin cenazesi evinin önüne getirildi
  • Şehit Üstçavuş Esma Çevikin cenazesi evinin önüne getirildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çevik'in Türk bayrağına sarılı naaşının, Orta Mahallesi Lale Sokak'taki evine getirilişi sırasında, vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Şehit Çevik'in tabutuna sarılan annesi Nebahat Gözüaydın, kız kardeşleri Elif ve Esra ile yakınları gözyaşı döktü.
Duaların okunması ve helalliğin alınmasının ardından cenaze aracı, şehidin naaşını Bakırköy Ataköy 5.Kısım Camisi'ne götürmek üzere yola çıktı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cemil Özdemir ve çok sayıda jandarma personeli de şehit Çevik'in evine geldi.

"HİÇBİR ERKEĞİN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ YAPTI ORADA"

Cenaze getirilmeden önce konuşan bir yakını, “Esma benim teyzemin torunu. O çok başarılı bir kızdı. Çok akıllıydı, çok cesurdu. Hiçbir erkeğin yapamayacağı şeyleri yaptı orada." dedi. 

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Şehit Üstçavuş Esma Çevikin cenazesi evinin önüne getirildi

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