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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK/ADANA (DHA)
27.07.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Şehit Sözleşmeli Er Metin Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Sözleşmeli Er Metin Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız (27), memleketi Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Yıldız'ın kız kardeşi Nida Yıldız, kardeşinin tabutuna sarılıp "2 ay sonra düğünün vardı" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız için memleketi Adana'da öğle namazının ardından Sabancı Merkez Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Yıldız'ın babası Talip ve annesi Şenay Yıldız ile nişanlısı Feraye Altıaylık, törende güçlükle ayakta durabildi. Cenaze törenine katılan şehidin silah arkadaşları, tabutunun başında dua etti.

2 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Şehit Yıldız'ın kız kardeşi Nida Yıldız, ağabeyinin tabutuna sarılarak, "Biz dik duruyoruz, sadece acımızı yaşıyoruz. Metin bunu sana nasıl yaptılar, 2 ay sonra düğünün vardı" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Sözleşmeli Er Metin Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yıldız'ın yakınları da ay yıldızlı bayraklı tabutuna sarıldı.

Cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınan Şehit Metin Yıldız'ın tabutu, önce top arabasına, ardından da cenaze aracına kondu.

Şehit Yıldız'ın cenazesi, götürüldüğü merkez Çukurova ilçesi Bozcalar Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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