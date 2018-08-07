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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
07.08.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Şehit polis Sekin'in adı memleketindeki hastanede yaşatılacak

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Şehit polis Sekin'in adı memleketindeki hastanede yaşatılacak

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla birçok kişinin hayatını kaybetmesini önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in ismi kısa süre önce hizmete açılan Elazığ Şehir Hastanesi'nde yaşatılacak.

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla birçok kişinin hayatını kaybetmesini önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in ismi kısa süre önce hizmete açılan Elazığ Şehir Hastanesi'ne verildi.

Türkiye'nin sağlık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük proje olarak adlandırılan şehir hastanelerinin 6'ncısı olan Elazığ Şehir Hastanesi'nin ismi Sağlık Bakanlığı tarafından "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi" olarak tescillendi.

İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, İzmir'deki terör saldırısında ortaya koyduğu kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin şehir hastanesine verilmesini mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

Şehit Sekin'in isminin şehir hastanesiyle birlikte ilelebet yaşayacağını ve buradan hizmet alan herkesinin onun adını anarak şifa arayacağını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Şehir hastanesi 1 Ağustos itibarıyla hizmete başlamıştı. Daha önceden Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ ziyaretleri esnasında İzmir Adliyesi önünde kahramanca teröristlerle çarpışarak şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in yapılacak olan şehir hastanesine isminin verilmesi sözünü vermişti. Bugün itibarıyla şehir hastanemizin ismi 'Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi' olarak Bakanlık tarafından tescillenmiştir. Onların şehadetleri önünde saygıyla eğilmekteyiz. Bu vesileyle şehit Fethi Sekin'e ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Böyle bir şehir hastanesini yine şehrimize kazandırdığı için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize teşekkür ediyoruz."

"DÜNYA STANDARTLARINDA HİZMET"

Polat, yüksek teknolojik donanım ve son teknolojiyle inşa edilen hastanenin yapımında hem hastaların hem de ziyaretçilerin konforunun düşünüldüğünü ifade ederek, hastaneden yararlanan günlük hasta sayısının 6 bine ulaştığını kaydetti.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin 4 bin personelle, 5 yıldızlı otel konforundaki sağlık birimleri, son teknoloji tıbbi cihazları ve ameliyathaneleriyle şifa arayan hastalara dünya standartlarında hizmet vereceğini aktaran Polat, "Kahramanlığıyla canı pahasına birçok insanın hayatını kurtaran şehidimiz, bundan böyle ismini taşıyan hastaneyle de hastalara şifa dağıtacak. Şehidimizle gurur duyuyoruz. Böylesine modern bir hastaneye sahip olduğumuz için de ayrıca gururluyuz" ifadelerini kullandı.

 

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