Şehit Piyade Uzman Onbaşı Meşeci, gözyaşlarıyla uğurlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit Piyade Uzman Onbaşı Meşeci, gözyaşlarıyla uğurlandı
GeriGündem Şehit Piyade Uzman Onbaşı Meşeci, gözyaşlarıyla uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY- Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)
22.10.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Meşeci, gözyaşlarıyla uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Meşeci, gözyaşlarıyla uğurlandı

ZEYTİN Dalı Harekat bölgesinde 11 Ekim'de Suriye'nin Azez ilçesindeki Melkiye Askeri Üs Bölgesi'ne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havan saldırısında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (22) memleketi Samsun’un Bafra ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bafra ilçesindeki baba evine getirilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci’nin cenazesi, helallik alınıp dua edildikten sonra Yıldırım Beyazıt Camii’ne getirildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehidin annesi Fatma ile babası Mevlüt, ağabeyi Murat Meşeci ile yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehidin ağabeyi Murat Meşeci üzerine kardeşinin askeri kıyafetini giyerek tören alanına geldi. Öğlen vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Şehit Piyade Uzman Onbaşı Meşeci’nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Meşeci, gözyaşlarıyla uğurlandı


MESAJI YÜREK BURKTU

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci birliğine gitmeden önce aracının arka camına ‘Damatlık şart değil be baba şehadet de yakışır senin oğluna’ yazılı çıkartma yazırdığı ortaya çıktı. 2 gün önce doğum günü olan Meşeci’nin geçen 23 Ağustos’da, Bafra’ya gelişinde gittiği bir pide salonunda bıraktığı not kağıdına ‘Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim’ paylaşımı ise sosyal medyada yürekleri burktu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle