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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
03.12.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı

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Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı

ŞIRNAK'ta görevliyken katıldığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-3' operasyonunda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt (23), Bitlis Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen tören sonrası toprağa verilmek üzere köyüne uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından yürütülen 'Pençe-3' operasyonunda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için Bitlis'te tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı önündeki törene Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, kurum amirleri, şehit yakınları, askeri erkan, polisler ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun alana getirilmesiyle anne Sevim Kurt, oğlunun cenazesine sarılarak, gözyaşı döktü. Anne Kurt, "Alparslan, istediğin elbiseyi giydin. Kırmızı beyazı giydin" derken, fenalaştı. Alanda bulunan sağlık görevlileri, Kurt'a müdahale etti.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı


Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Duaların ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürüldü. 

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