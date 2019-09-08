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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
08.09.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Şehit Özel Harekat Müdürü Kansuva son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Özel Harekat Müdürü Kansuva son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Kansuva'nın naaşı, Karşıyaka Polis Şehitliğinde toprağa verildi.

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende, Kansuva'nın eşi Canan ile babası Necati ve annesi Sebahat Kansuva taziyeleri kabul etti.

Kansuva'nın camiye getirilen naaşı, musalla taşından cenaze aracına kadar özel harekat polislerinin omuzlarında, tekbirler eşliğinde taşındı.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, emniyet ve silahlı kuvvetler mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Kansuva'nın cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

KANSUVA'NIN ÖZGEÇMİŞİ

Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva 1980 yılında Ankara’da doğdu. 1998'de Polis Akademisi’ne giren Kansuva okulu bitirmesinin hemen ardından mesleğe 2002'de Sakarya İl Emniyet Müdürlüğündeki göreviyle başladı.

Kansuva, 5 yıl görev yaptığı Sakarya’nın ardından Eskişehir ve Şırnak İl Emniyet müdürlüklerinde meslek hayatına devam etti. 2015'ten bu yana Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapan Kansuva, evli ve iki çocuk babasıydı.

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