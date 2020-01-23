Şehit Ömer Halisdemir’den Uganda’ya su

TÜRKİYE’nin binlerce kilometre öteden yardım elini uzattığı Luwero bölgesi, Uganda’nın başkenti Kampala’ya yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor. Uganda, Ekvator çizgisi üzerinde olduğu için diğer Afrika ülkelerinden daha fazla yağış alıyor ancak ekonomik sebeplerle halk temiz suya erişemiyor. Ülkede su şebeke sistemi neredeyse yok. Yan yana dizilmiş yüzlerce köydeki insanlar, içmenin insan sağlığına zararlı olduğu açık kaynaklardaki suya ulaşabilmek için her gün saatlerce yürümek zorunda. Bu zorlu yürüyüşe de çoğunlukla kadınlar ve çocuklar çıkıyor.

ÖMER HALİSDEMİR’İN AİLESİ SAYESİNDE





15 Temmuz darbe girişimini engellemek için canını feda eden kahramanlardan Astsubay Ömer Halisdemir’in çocukları Ertuğrul ve Elifnur, babaları adına Afrika’da su kuyusu açtırmak için Türk Kızılayı’na bağışta bulundu. İstanbul Anadolu Adliyesi çalışanları da bağışlarıyla bir su kuyusu açtırmak istiyorlardı. Kızılay yaptığı araştırmada su kuyusunun Luwero bölgesinde yapılması gerektiğini tespit etti. Bir ay önce başlanan çalışmalar önceki gün tamamlandı. Türkiye’nin Uganda Büyükelçisi Fikret Kerem Alp ve yerel halkın katılımıyla iki su kuyusu hizmete açıldı.

SU İÇİN SABAH 4’TE YOLA ÇIKIPSAATLERCE SIRA BEKLİYORDUK

Ömer Halisdemir kuyusundan su almaya gelen 7 çocuk annesi Haried Kakilyo daha önce yaşadığı sıkıntıları; “Su almak için sabah saat 4’te yollara düşüyor, saatlerce güneşin altında bekliyorduk. Çocuklar ve yaşlı kadınlar sıra hemen gelse bile, bu suları taşırken çok zorlanıyordu” diye anlattı. Bisikletiyle su almaya gelen 2 çocuk babası Edmoraj Jhon ise “Evimin yakınında bulunan bir göletten su ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz. Göletin suyu çok kirli ve acı olduğu için içemiyorduk. Temiz su içmek istiyorsak satın almamız gerek ancak durumumuz iyi değil. Bu bölgede yaklaşık 5 bin kişi yaşıyor. Bu kuyudan su ihtiyacımızı kolaylıkla karşılayabileceğiz. Bu inanılmaz bir duygu” dedi.



Şehit Ömer Halisdemir kuyusu sayesinde temiz suya kavuşan kadınların mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

KUYUDAN ÖNCE BURADAN SU İÇİYORLARDI

- Halkın temiz suya erişimini sağlamak için Uganda’daki kuyu projelerine devam edeceklerini belirten Kızılay Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörlüğü Birim Yöneticisi Selçuk Öztürk şunları söyledi: “Dünya genelinde 700 milyona yakın insan, yani her 10 kişiden 1’i temiz suya erişemiyor. Afrika’da yaşayan insanlar için Türk Kızılayı olarak sondaj sistemli su kuyuları açıyoruz. Uganda’da da güneş paneli sistemiyle çalışan ve dakikada 200 litre su veren iki tane su kuyusu açtık. İbadethaneler, hastane ve okulların yakınında bulunan bu kuyular yaklaşık 12 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak. Bu kuyular aynı zamanda su depolayabiliyor. Böylece suya erişim daha kolay oluyor. Kuyularından elde ettiğimiz su, yaptığımız analiz sonuçlarına göre içilebilir kalitede. Uzun yıllar hizmet verecek olan bu kuyular sayesinde kirli sulara bağlı ortaya çıkan hastaların da önüne geçmiş olacağız.”



Bölge halkı Şehit Ömer Halisdemir kuyusu açılmadan önce açık kaynaklarda buldukları kirli suları içmek zorunda kalıyordu. Sular nedeniyle her yıl yüzlerce kişi salgın hastalıklarla mücadele ediyordu.

ÇOCUKLAR İÇİN MUTLU OLDUK

- Ömer Halisdemir’in eşi Hatice Halisdemir, Ugandalı çocukları eşinin adını taşıyan kuyudan su alırken gördüğünde hissettiklerini şöyle anlattı: “Oradaki çocukların temiz su içecek olmasına çok mutlu olduk. Ömer için böyle bir hayır işleme imkânı veren Kızılay’a çok teşekkür ediyoruz.”