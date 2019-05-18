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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)
18.05.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Şehit komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi memleketine uğurlandı

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Şehit komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi memleketine uğurlandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) cenazesi Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi.

Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yaşanan çatışmada özel harekatta görevli Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit oldu, polis memurları Mahmut Aykal ve Ramazan Kaya yaralandı. Operasyonda 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Şehit Kayadibi için görev yaptığı Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin eşi, anne ve babası ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Oktay Ağbuğa, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve vatandaşlar katıldı.

Şehit komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi memleketine uğurlandı
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndan meslektaşları tarafından alınarak Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası bahçesine getirildi.

Şehit komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi memleketine uğurlandı
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende şehidin özgeçmişi okundu. Törende konuşan Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, şehidin kanının yerde kalmayacağını söyledi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, "Şükrü Can kardeşimiz ölümlerin en güzeliyle müşerref oldu. Hepimizin kısacık bir hayat sürdüğü bu dünyadan, hayatı nihayetlendirmenin en şereflisiyle ebediyete uçtu, Peygamber efendimize komşu oldu" dedi.

Şehit komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi memleketine uğurlandı
YAKINLARI ŞEHİDİN TABUTUNA KAPANDI

Gözyaşların sel olduğu törende şehidin yakınları 'Senin intikamını kim alacak?' diye sorunca silah arkadaşları 'Biz varız' diyerek cevap verdi. Şehidin tabutuna kapanarak uzun süre gözyaşlarına boğulan ailesi, güçlükle teselli edildi.

Şehit komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi memleketine uğurlandı
İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın yaptığı duanın ardından Kayadibi'nin cenazesi, GAP Havalimanı'nda hazır bekletilen uçakla toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.

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