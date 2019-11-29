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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN- Ayhan ACAR/BARTIN (DHA)
29.11.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Şehit Furkan Yılmaz'ı binler uğurladı

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Şehit Furkan Yılmaz'ı binler uğurladı

Hakkari'de görev yaptığı üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz’ın (22) cenazesi, memleketi Bartın'ın Büyükkızılkum köyünde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın cenazesi, dün askeri uçakla Zonguldak Havalimanı'na buradan da Bartın'a getirildi. Şehit Furkan Yılmaz için sabah merkeze bağlı Büyük Kızılkum köyündeki baba evinde helallik alındı, dua edildi.

Burada cenaze başında bekleyen kuzeni Uzman Çavuş Doğuhan Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı. Anne Ayşe Yılmaz (44), babası Ayhan Yılmaz (45) ve kardeşi Berat Berke Yılmaz (14) dua edilirken güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Furkan Yılmazı binler uğurladı
Şehit Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda tören için köy meydanına götürüldü. Tabuta sarılarak gözyaşı döken annesi Ayşe Yılmaz, yengesi Günay Yılmaz ve babaannesi Ayşe Yılmaz 'ı askerler teselli etti.

Yengesi Günay Yılmaz, "Hep haberlerde izlerdik, başımıza mı gelecekti? Daha yaşayacak günlerin vardı. Çok gençtin yavrum" diye gözyaşı döktü.

Şehit Furkan Yılmazı binler uğurladı
Geçen yıl Kilis'te şehit olan Uzman Onbaşı İsmail Tugay Özcan'ın (23) babası Adnan Özcan da tabuta sarılarak şehit Yılmaz'ın fotoğrafını öptü.

Şehit Furkan Yılmazı binler uğurladı
5 BİN KİŞİ KATILDI

Cenaze törenine Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Şehit Furkan Yılmazı binler uğurladı
Şehit Yılmaz'ın cenazesi, İl Müftüsü Abdülcelil Çakar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Furkan Yılmazı binler uğurladı

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