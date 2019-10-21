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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turgay İPEK- Zafer KUMRU/ERZURUM (DHA)
21.10.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Şehit er Sezai Eşkioğlu'nu Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

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Şehit er Sezai Eşkioğlu'nu Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu, memleketi Erzurum'da yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit annesi Arzu Eşkioğlu, "Ben evladımın düğününe geldim. Dik duracağım, üzülüp o hainleri sevindirmeyeceğim" dedi.

Dün akşam saatlerinde askeri uçakla Erzurum'a getirilen şehit piyade er Sezai Eşkioğlu'nun cenazesi, Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi morguna konuldu. Bu sabah buradan yakınları tarafından alınan şehidin cenazesi, Narmanlı Camii'ne getirildi. Cenazeyle birlikte cami bahçesine gelen şehit askerin annesi Arzu, babası Mustafa ile kardeşleri Ahmet Yavuz (16), Emirhan (10) Azra Eşkioğlu (5) Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.

Şehit er Sezai Eşkioğlunu Erzurumda 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

Şehit oğlunun tabutuna sarılan anne Arzu Eşkioğlu, "Ben evladımın düğününe geldim. Dik duracağım, üzülüp o hainleri sevindirmeyeceğim. 2 oğlum daha var, gerekirse onlar da şehit olsun" derken, baba Mustafa Eşkioğlu ise "Canım yavrum, sana doyamadım" diyerek ağladı.

Bir süre cenaze başında bekleyen şehit ailesi daha sonra tören alanında kendileri için kurulan çadıra geçti.

Şehit er Sezai Eşkioğlunu Erzurumda 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
ARKADAŞ ACISINA DAYANAMADI

Cenaze törenine şehit piyade er Sezai Eşkioğlu'nun Altuntepe Mahallesi'ndeki arkadaşı ve Manisa'daki acemi birliğine beraber gittikleri arkadaşı Abdulsamet Kestel de katıldı. Ankara'daki birliğinden izinle törene katılan piyade er Abdulsamet Kestel, şehit arkadaşının tabutunun başında ağladı. Birlikte vatani görevine gittikleri arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Kestel, baygınlık geçirince ambulansla hastaneye götürüldü.

Şehit er Sezai Eşkioğlunu Erzurumda 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
Yaklaşık 20 bin kişi katıldığı cenaze namazında konuşan İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, "Bugün burada Hakkari Şemdinli'de yüce Mevlanın sevdiği kulunu yanına almasına şahitlik ediyoruz. Şehidimiz var, Erzurum Allah katında şehadetimiz var. Öyle diyordu Mehmet Akif, 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber/ Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.' Ayeti celilede ise 'Allah yolunda ölenlerin ölüler olmadığını, bilakis hayatta olduğunu, Allah'ın katında rızıklandırıldıklarını' haber veriyor bize. Şehidimiz diridir Allah katında. Allah şehadetini kabul eylesin. Ölümlerin engüzeli işte şehitlik mertebesidir. Şehidimiz Sezai Eşkioğlu'na Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şehitler serdarı Hazreti Hamza ile haşredilsin" dedi.

Şehit er Sezai Eşkioğlunu Erzurumda 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
Öğle namazının ardından İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası omuzlara alınan şehit askerin Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına kadar taşındı. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla bir süre top arabasında götürülen şehit piyade er Sezai Eşkioğlu'nun cenazesi, merkez Yakutiye İlçesi Altıntepe Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit er Sezai Eşkioğlunu Erzurumda 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

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