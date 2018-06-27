Şehit edenler öldürüldü

BİTLİS’in Çeltikli köyü kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek (26), memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Cevdet Canördek için ilk tören Muş Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlendi. Törenin ardından Canördek’in cenazesi uçakla Adıyaman Havaalanı’na, buradan da Kayaönü Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü. Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından Mezarlık Camisi’ne getirildi. Şehidin babası Mehmet Canördek’i TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın teselli etti. Şehidin naaşı, daha sonra silah arkadaşlarının omzunda götürüldüğü Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.



3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Canördek son yolculuğuna uğurlanırken Siirt’in Şirvan ilçesinden operasyon haberi geldi. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şirvan’ın kuzeyinde yer alan Sehi ormanlık bölgesinde 3 PKK’lı teröristin görüntüsünün alınmasının ardından söz konusu bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırının faili olduğu bildirildi.