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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
01.09.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Şehit cenazesinde yürek yakan an!

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Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Adem Güven ve Uzman Onbaşı Recep Turan son yolculuklarına uğurlandı. Şehit ağabeyinin üniformasını giyen Onur Can Güven, ağabeyinin tabutunun önündeki fotoğrafına böyle baktı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Adem Güven (25), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi ve 3 kardeşiyle nişanlısı, Güven'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Anne Saime Güven, "Seninle gurur duyuyorum. Kardeşin var, onu da göndereceğim Allah izin verirse" diye feryat etti.

Şehit Uzman Onbaşı Adem Güven'in cenazesi, Kıranköy Mezarlığı Gasilhanesi’nden alınarak, helallik alınması için son kez İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Kuran-ı Kerim okunup, dua edildikten sonra yakınlarından helallik alındı. 2018 Nisan ayında göre başlayan şehit Uzman Onbaşı Güven'in cenazesi daha sonra konvoy eşliğinde Büyük Cami'ye getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vayuz Selim Kıran, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit cenazesinde yürek yakan an

Törende şehidin babası Yusuf ile annesi Saime Güven, ablası Fatma Demür, kardeşleri Onurcan ve Büşra Nur Güven ile sözlüsü Nigar Yurtseven güçlükle ayakta durdu. Şehidin 3 kardeşi, Adem Güven'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Nigar Yurtseven de sözlüsünün tabutunu öpüp, sarıldı. Onurcan ile Büşra Nur Güven'in şehit ağabeylerinin tabutunun önündeki fotoğrafına uzun uzun bakması ise yürekleri dağladı.

İki evladınını yanına gelen anne Saime Güven ise şehit oğlunun fotoğrafına bakarak, "Oğlum annem de yavrum bana. Ben ağlamıyorum ki oğlum. Senenli gurur duyuyorum oğlum. Kardeşin var, onu da göndereceğim Allah izin verirse. Gözlerini yerim senin. Pamuk oğlum, güzel oğlum. Kıyafetlerini kardeşin giydi. Sen bu kıyafetlere doymadın oğlum" diyerek ağıt yaktı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Onbaşı Güven'in cenazesi top arabasına kondu. Bir süre top arabasında taşındıktan sonra tekrar cenaze aracına nakledilen Güven'in cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'na götürülerek Garnizon Şehitilği'nde toprağa verildi.

Şehit cenazesinde yürek yakan an



ZONGULDAKLI ŞEHİDİ, BİNLERCE KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

BATMAN'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan (23), Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kozluk ilçesinde Kumlupınar köyü yakınlarında bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede başlatılan operasyonda, açılan ilk ateşte iki asker ağır yaralandı. Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan ve Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven şehit oldu. Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın cenazesi dün askeri uçakla memleketi Zonguldak'a getirildi. Turan'ın cenazesi, sabah helallik alınması için köydeki evine getirildi. Anne Nuray (43), Erdemir'de işçi baba Ercan Turan'ın (45) güçlükle ayakta durduğu görüldü. Recep Turan gibi uzman çavuş olan amcasının oğlu İsmail Turan ve Siirt'teki er olarak görev yaptığı askeri birliğinden izne gelen, izinde kardeşiyle buluşmayı planlayan ağabeyi Berat Turan cenaze törenine askeri kıyafetleriyle katıldı. Tabuta sarılan İsmail Turan ve Berat Turan uzun süre ağladı.

Anne Nuray Turan da oğlunun fotoğrafını öperek, "Oğlum senin düğünün mü var? Bu ne kalabalık? Canım oğlum. Doyamadık sana. Sevenin ne çokmuş oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Fenalaşan Nuray Turan'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Şehidin küçük kardeşi Erva Turan (7) da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından cenaze köy cami yakınındaki cenaze töreni için hazırlanan futbol sahasına götürüldü.

Şehit cenazesinde yürek yakan an


İZNE GELECEĞİ GÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Recep Turan, şehit düştüğü gün yıllık izin öncesi son mesaisini yaptığı öğrenildi. Bugün izne geleceği köyünde Turan'ın cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Vali Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, Hamdi Uçar, CHP Milletvekili Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ve 7 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehit cenazesinde yürek yakan an


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