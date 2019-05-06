Şehit cenazesinde gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit cenazesinde gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi
GeriGündem Şehit cenazesinde gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan CEYLAN- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA), İHA
06.05.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Şehit cenazesinde gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit cenazesinde gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi

ANKARA'da Şehit Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in dünkü cenazesinde şüpheli olarak gözaltına alınan 34 kişiden 4'ü polisteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 30'u adliyeye sevk edildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in(35) Ankara'daki cenazesine katılmak için dün Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne gelen ve şüpheli olduğu değerlendirilen 34 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Provokatif eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüpheliler, Yaşamkent Polis Merkezi'nde ifadeleri alındıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerden 22'sinin daha önceden suç kaydı olduğu belirlenirken, 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 30 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyeye önünde bekleyen yakınları, ceketlerini havaya kaldırarak, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Bakanlık duyurdu: Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

Kaçmaya çalıştı, polisi şehit etti! İnanılmaz ayrıntılar ortaya çıktı

Baltalı vahşet! Çığlığı duyan polisi aradı

Erzurum'da 17 Nisan'da kaybolan Furkan'dan acı haber geldi